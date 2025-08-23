Coordinación en materia de movilidad

Gobierno de Yucatán y FUTV refrendan compromiso para mejorar el transporte

Gobernador Joaquín Díaz Mena refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con el FUTV para fortalecer la modernización e innovación en el servicio de transporte público

Al centro, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
Al centro, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, sostuvo un encuentro con el Comité Directivo del Frente Único de Trabajadores del Volante del Estado de Yucatán (FUTV) con el propósito de fortalecer el diálogo y la coordinación en materia de transporte público.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de los Retratos de Palacio de Gobierno, donde el mandatario escuchó a las y los integrantes del gremio, quienes manifestaron su disposición para trabajar en conjunto con la administración estatal.

Entre los temas abordados, se destacaron la modernización de la flotilla del FUTV, la implementación de cursos de capacitación para operadores y la mejora en la calidad del servicio, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y eficiencia a la ciudadanía.

Joaquín Díaz Mena se reunió con el Comité Directivo del FUTV en el Palacio de Gobierno.
Joaquín Díaz Mena se reunió con el Comité Directivo del FUTV en el Palacio de Gobierno. ı Foto: Cortesía

Acompañado por el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo José Castro Alcocer, el gobernador reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y permanente con los prestadores del servicio, como parte de las acciones del Gobierno de Yucatán para impulsar la modernización, la seguridad y la eficiencia del transporte público en beneficio de la población.

Por su parte, el secretario general del FUTV, David Humberto Ortiz Escalante, calificó el encuentro como cordial y constructivo, y resaltó el compromiso de los socios del gremio para colaborar estrechamente con el Gobierno del Renacimiento Maya en el fortalecimiento del transporte público en Yucatán.

Con esta reunión, el Gobierno de Yucatán y el FUTV refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, promoviendo la capacitación, la innovación tecnológica y la mejora continua en los servicios que se ofrecen a la población.

