Jueza penal es atacada a balazos en Acapulco

En el parabrisas del auto en que viajaba la impartidora de justicia del ramo penal quedaron dos impactos de bala, tras el atentado, ayer.

Ayer por la mañana, la jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Isis Peralta Salvador, fue atacada a balazos por al menos dos sujetos en calles del puerto de Acapulco.

De acuerdo con medios locales, el atentado ocurrió cerca de las 07.00 horas en el fraccionamiento Costa Azul, a unos pasos de la Costera Miguel Alemán, en donde el vehículo en el que se transportaba la juzgadora fue interceptado por dos hombres en motocicleta, quienes dispararon en su contra.

El Dato: El pasado 11 de diciembre fue asesinado el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón, afuera de los juzgados de Acapulco.

Peralta Salvador aparentemente resultó herida en una pierna, pero alcanzó a salir de su auto para pedir ayuda, mientras que su hijo, quien viajaba con ella, pues lo llevaba a la escuela, resultó ileso.

La impartidora de justicia fue trasladada a un hospital, en donde más tarde su estado de salud fue reportado como estable, mientras que peritos hallaron siete impactos de bala en su camioneta compacta, dos de ellos en el parabrisas, cerca del asiento del conductor.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE-Guerrero) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de la jueza penal Isis Peralta Salvador, tras tener conocimiento de los hechos ocurridos por la mañana.

La institución mencionó que, ante lo acontecido, personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos especializados en criminalística acudieron de inmediato al lugar para llevar a cabo el procesamiento del sitio, así como el levantamiento de los indicios necesarios para el esclarecimiento de lo sucedido. En un comunicado, el órgano autónomo reafirmó su compromiso “con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad”.

En marzo de 2022, la jueza Isis Peralta fue señalada por el entonces subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente retrasar dos días varias órdenes de cateo respecto a inmuebles de La Familia Michoacana, antes de que ocurriera la masacre en el municipio de San Miguel Totolapan.

Según Mejía Berdeja, las autoridades habían detectado cinco inmuebles posiblemente relacionados con el citado grupo delictivo en Totolapan, en donde presuntamente se realizaban actividades ilícitas, como la privación ilegal de la libertad de personas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal solicitó órdenes de cateo para poder revisar los inmuebles, pero la jueza Iris Peralta —según Mejía Berdeja— primero rechazó la petición y, ante nuevas gestiones, concedió las órdenes, pero 48 horas después.

El ahora diputado federal del PT dijo entonces que la revisión de los predios no se realizó con oportunidad y días después se presentaron los ataques armados en Totolapan, que dejaron como saldo 20 muertos, entre ellos el presidente municipal, Conrado Mendoza, y su padre.