Carece de un cuerpo de policía propio 1 de cada 5 municipios en el país

La Policía de Hermosillo, Sonora, durante su preparación para un operativo con motivo del anterior puente vacacional, el 14 de marzo pasado.

En el país, uno de cada cinco municipios no cuenta con una institución municipal formalmente constituida que se encargue del ejercicio de la función de seguridad pública, fundamental para los ciudadanos.

Lo anterior quedó expuesto en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025 que realiza el Inegi cada bienio, y que dio a conocer ayer.

De acuerdo con el perfilamiento estadístico, de los 2 mil 414 municipios que ofrecieron información sobre la integración y funcionamiento de los ayuntamientos, el 21.37 por ciento, es decir 516 municipios, no contaban, al cierre de 2024, con una institución encargada de brindar seguridad a la población.

El Dato: AL CIERRE de 2024, las instituciones de seguridad pública municipales contaban con 166 mil 091 servidores, 150 mil 757 de los cuales eran elementos operativos.

En 403 de los 516 casos, establecen los resultados, agrupaciones comunales ejercen la función; en 90, otras instituciones de seguridad la realizan, y en 23, ninguna otra institución realiza las tareas de vigilancia municipal.

NO CERTIFICADOS. En conferencia de prensa, el vicepresidente del Inegi, Adrián Franco, expuso que, en términos de las cualidades, seis de cada 10 policías municipales en 2024 tuvieron un Certificado Único Policial; es decir, cuatro de cada 10 carecían del documento oficial obligatorio que los acredita con el perfil, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para desempeñar su función.

De igual forma, el directivo del Inegi mencionó que siete de cada 10 policías contaron con evaluaciones vigentes de control de confianza.

“Todos sabemos que todos los policías tienen que estar sometidos constantemente, de manera periódica, a este tipo de evaluaciones”, mencionó.

Agregó que el censo también revela una reducción importante en los presuntos delitos registrados en las puestas a disposición de personas ante las agencias del Ministerio Público.

“En el 2024 se registraron más de 200 mil 232 presuntos delitos y en el 2022, 258 mil 295 delitos, lo que quiere decir que hay una reducción de más del 20 por ciento”, explicó.

Apuntó que eso tiene que ver con varios factores, como la reconfiguración de delitos, pues ahora hay más ilícitos relacionados con fraudes, extorsiones y amenazas, entre otros.

“Es decir, que nuestros propios policías municipales tienen que cambiar su configuración profesional para atender estos delitos, cuando los delitos de robo, que son en los que generalmente intervienen los policías, pues se han ido reduciendo”, dijo.

26.2 por ciento de servidores de instituciones de seguridad locales son mujeres

MENOS UNIFORMADOS. El censo también indica que, al cierre de 2024, las instituciones de seguridad pública municipales contaron con 166 mil 091 personas servidoras públicas, lo que representa una disminución de 5.5 por ciento en comparación con 2022, cuando se reportaron 175 mil 723 elementos.

Al cierre de 2024 hubo registro de mil 867 titulares de las instituciones de seguridad pública municipales, de los cuales 92.9 por ciento son hombres y sólo siete por ciento, mujeres.

De acuerdo con la institución de procedencia, 24.1 por ciento provino de la propia Secretaría de Seguridad Pública u homóloga del municipio; 17.4 por ciento, de la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de la entidad federativa, y 7.7 por ciento, de la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de otro municipio de la misma entidad federativa.

La entidad federativa con más personal adscrito a las instituciones de seguridad pública municipales es el Estado de México, con un total de 26 mil 677 elementos, de los cuales 27.7 por ciento son mujeres y 72.3 por ciento, hombres.

De manera contrastante, Campeche es el estado que reportó menos personal adscrito a las instituciones de seguridad pública, con sólo 667 elementos, de los cuales 9.7 por ciento son mujeres y 90.3 por ciento, hombres.

LOS INGRESOS. En cuanto a la tasa nacional de elementos de las corporaciones policiales municipales por cada mil habitantes fue de 1.3 en el país. En las entidades federativas, Baja California Sur tuvo la tasa más alta, con 2.3, mientras que Campeche tuvo la tasa más baja, con 0.7 por cada mil habitantes.

Respecto al tipo de organización policial, 150 mil 757 personas estaban adscritas a las corporaciones policiales. De este personal, 135 mil 537 (82.5 por ciento) pertenecen a la policía preventiva; 12 mil 118 (7.4 pc), a la policía de tránsito, movilidad y seguridad vial; 2 mil 117 (1.3 pc), a la policía bancaria, comercial y/o auxiliar, y 985 (0.6 por ciento ), a otro tipo de corporación. El resto correspondió a áreas de dirección y áreas de apoyo.

Respecto a los ingresos brutos mensuales, 47 mil 275 (28.8 por ciento) personas de seguridad percibieron un ingreso de 10 mil a 15 mil pesos, mientras que, en 2022, el porcentaje de personal con este rango de ingresos fue de 30 por ciento.

Según el nivel de escolaridad, 94 mil 968 (57.8 por ciento) personas contaron con estudios de preparatoria; 17 mil 972 (10.9 pc) tienen nivel de licenciatura o posgrado, y 32 mil 138 (19.6 por ciento) presentan educación básica.