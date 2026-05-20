Hallan sin vida a mujer rusa en Apodaca; investigan posible feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de una mujer de origen ruso identificada como Oksana Gracheva Olegovna, cuyo cuerpo fue localizado al interior de una vivienda en el municipio de Apodaca. El hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la colonia Villa Luz, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del inmueble, situación que movilizó a corporaciones de seguridad y servicios periciales.

Tras el reporte, elementos ministeriales ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cadáver, la Fiscalía Especializada en Feminicidios abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte y determinar si existió algún acto de violencia. Peritos realizaron diversas diligencias dentro del inmueble, donde aseguraron indicios como manchas de sangre, objetos punzocortantes, teléfonos celulares y documentos personales.

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Este miércoles 20 de mayo, agentes ministeriales llevaron a cabo un cateo en la vivienda ubicada en el cruce de las calles Josefa Madrigal y Leona Vicario como parte de las investigaciones.

Autoridades informaron que esperan los resultados de la autopsia para establecer oficialmente la causa del fallecimiento, aunque hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación.

Autoridades investigan muerte de la joven rusa Oksana Gracheva, de 31 años, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en domicilio de Apodaca.

En 2022 la reportaron desaparecida en Guadalupe y fue localizada caminando en Juárez.

Residía hace años en Nuevo León. pic.twitter.com/pYq2AWZoGI — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 20, 2026

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, señaló que una de las principales líneas de investigación se centra en la pareja sentimental de la víctima, con quien presuntamente habitaba desde hace aproximadamente un mes. Asimismo, las autoridades comenzaron entrevistas con personas cercanas a la mujer y vecinos del sector para obtener más información sobre sus últimos movimientos.

De acuerdo con reportes locales, Oksana Gracheva había sido reportada como desaparecida en Nuevo León durante 2022 y posteriormente fue localizada en Baja California días después.

Mientras continúan las investigaciones, el domicilio permanece bajo resguardo de las autoridades ministeriales en espera de los resultados periciales y forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.

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MSL