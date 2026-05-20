¿Dónde y por qué mataron al hermano de Ruthi San?

La youtuber Ruthi San confirmó en un video que su hermano habría perdido la vida hace unas semanas; y pese a que no compartió mucha información al respecto, se presume que fue asesinado cuando conducía un taxi.
Por medio de un video de 21 minutos 30 segundos, la creadora de contenido comparte con sus seguidores que ella y su familia están atravesando un proceso de duelo, razón por la que se alejó un tiempo de redes sociales.
Apuntó que viajó desde Japón a México para poder estar acompañando a sus padres, y dijo que no compartía mucha información debido a que sus padres veían sus videos.
¿Dónde y por qué mataron a Habib Juárez Castellanos?
De acuerdo con la información de medios locales, Habib Juárez Castellanos fue interceptado por un grupo de hombres armados durante la noche del pasado 25 de abril cuando se encontraba conduciendo un vehículo.
Los primeros reportes señalaron que un taxi con condiciones sospechosas se encontraba sobre la carretera con dirección a Juan Moza, en Tuxpan, Veracuz. Al interior del vehículo se encontró el cuerpo sin vida de un hombre.
En el video donde confirma la muerte de su hermano, Ruthi San compartió en que al volver a México con su familia sintió miedo, y enfatizó que tanto en el país como en Veracruz se vive “una ola de violencia e inseguridad tremenda.”
Pese a que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el móvil del asesinato de Habib Juárez, lo compartido por la creadora de contenido coincide con el clima de tensión que existe en Veracruz.
Las investigaciones con respecto al asesinato de Habib Juárez Castellanos continúan en Veracruz, por lo que la creadora de contenido no compartió mucha información sobre el caso.
El pasado lunes se realizó un operativo en la carretera Xalapa-Veracruz, en la que se neutralizó y capturó a presuntos integrantes del grupo autodenominado como “Cártel Mafia Veracruzana” o “Grupo Sombra.”
Medios de la región señalan que en el estado el gremio de taxistas se ha enfrentado a una situación que compromete su seguridad, pues presuntamente han sido víctimas de cuotas para continuar operando; así como ataques y secuestros al negarse al pago de los conocidos como “cobros de piso”.
