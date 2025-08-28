Reportan supuesto meteorito en Puebla | VIDEO

A través de redes sociales, usuarios afirman que se logró captar desde Puebla la caída de lo que sería un meteorito, lo que causo expectación entre quienes lograron presenciar este fenómeno en vivo.

Los primeros reportes se dieron desde la localidad de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa y la capital del estado, quienes afirmaron que un objeto luminoso atravesó el cielo en el momento del atardecer.

Se difundieron videos en los que se podía observar cómo dicho objeto surcaba el cielo de Puebla dejando a su paso una breve esteña de luz.

Aunque muchos vieron el evento, ninguna autoridad confirmo la presencia del meteorito, sin embargo, se afirmó en redes sociales que este habría caído en el estado de Oaxaca.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Oaxaca aclaró que es falso que cayera un meteorito en terrenos de Zimatlán de Álvarez, aun cuando algunos habitantes de la zona afirmaron que se escuchó un estruendo.

Así fue captado en video el objeto luminoso parecido a un #meteorito que cruzó el cielo y pudo observarse desde #Puebla capital. pic.twitter.com/2uduZ0bFww — Puebla (@PueblaenLinea) August 28, 2025

No es el primer avistamiento en el país

En el mes de junio y mayo se registraron dos avistamientos de un objeto cruzando los cielos del estado de Nuevo León y San Luis Potosí.

Habitantes de San Luis Potosí vieron a un objeto luminoso atravesar el cielo el pasado 31 de mayo. El asteroide pudo ser visible en zonas como: Aquismón, Axtla, Tanlajás, Tanquián, Tamuín, Ciudad Valles y Tamasopo, aunque también hay reportes de avistamiento en Hidalgo, Querétaro y partes de Tamaulipas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con la Defensa Planetaria de la NASA, la cual se especializa en el monitoreo de esta clase de objetos se han identificado cinco meteoritos ingresando a la órbita de la Tierra.

Mientras que en Nuevo León el gobierno del estado informó que tomó conocimiento del fenómeno que fue visible para los habitantes el 14 de junio por la noche y, para tranquilidad de la población, explicó de qué se trata.

Así, remarcó que el objeto sería “un meteoro o basura espacial, los cuales de manera regular se desintegran en la atmósfera sin causar daño en la población”.

'Regios' avistaron un meteorito en el cielo. ı Foto: Captura de video

