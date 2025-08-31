Julio Pérez aventaja en elecciones de Pantelhó

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 del Ayuntamiento de Pantelhó, al corte de las 20:00 horas, el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, Julio Pérez Pérez, aventaja en la elección para presidente municipal con el 44.8 por ciento de la votación que equivale a mil 942 votos.

Pérez Pérez fue designado candidato a alcalde por el partido Redes Sociales Progresistas durante un plebiscito realizado en febrero de 2024 y cuenta con el respaldo de los integrantes y las bases de las autodefensas El Machete.

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció al Ejército, Guardia Nacional y autoridades de Chiapas por garantizar un proceso electoral seguro y democrático en Pantelhó.

“Este proceso electoral contó con una gran participación ciudadana, principalmente de mujeres. Después de cuatro años de conflictos y violencia, se restableció la paz, la normalidad y la democracia en este pueblo trabajador, que aporta una gran identidad cultural en sus tradiciones y costumbres, y que además es conocido por su café de alta calidad”, dijo.

cehr