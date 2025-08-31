Ricardo Monreal busca acuerdo para evitar crisis en elección de Mesa Directiva en San Lázaro

Ricardo Monreal llamó a evitar una crisis en la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada agotará la vía del diálogo para evitar una crisis en San Lázaro ante la definición de la nueva presidencia de la Mesa Directiva.

“Estamos agotando la vía del diálogo para no instalar una crisis constitucional. A mí no me gustan las crisis”, afirmó el legislador la noche del sábado, en medio de los rumores sobre el rechazo de Morena a la designación de la panista Kenia López Rabadán para encabezar la Mesa Directiva.

Monreal responde a supuesto rechazo de su bancada a que Kenia López Rabadán asuma presidencia de Mesa Directiva. ı Foto: Especial.

Monreal aclaró que el tema aún no está resuelto y que este domingo se realizarán reuniones clave para intentar destrabar el acuerdo.

TE RECOMENDAMOS: Impulsan la cultura en Puebla Alejandro Armenta inaugura exposición de José Luis Cuevas en Museo Internacional del Barroco de Puebla

A las dos de la tarde tendré un encuentro en el Aurora; después, a las 3:30, la Junta de Coordinación Política, y a las 5, si logramos acuerdos, se celebrará la sesión donde se elige la Mesa Directiva Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados



Sobre las propuestas del PAN, prefirió no dar nombres. “No quiero descalificar a nadie. Tengo respeto por todos los candidatos y candidatas que el Grupo Parlamentario del PAN ha planteado”, dijo.

El diputado Ricardo Monreal dijo que su prioridad es lograr acuerdos políticos. ı Foto: Morena

El senador insistió en que su prioridad es evitar confrontaciones:

Me gusta más la política y el acuerdo. Sin embargo, a veces no se puede y tenemos que enfrentar como venga la circunstancia Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados



Monreal reiteró que, desde Morena, existe disposición para respetar la ley y reconocer el derecho del PAN a ocupar la presidencia de la Mesa Directiva como segunda fuerza en la Cámara.

La presidencia debe de quedar en manos del PAN. Lo único que debemos hacer es respetar la ley. Esa es mi posición personal y la voy a defender como coordinador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados



No obstante, precisó que todavía falta construir un consenso con el resto de las bancadas. “Como mayoría calificada, junto con nuestros aliados, debemos buscar la manera de definir quién pueda presidirla”, añadió.

Hasta la medianoche del sábado no se había alcanzado un acuerdo, por lo que será durante la jornada de este domingo cuando se definan los términos de la negociación entre coordinadores parlamentarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am