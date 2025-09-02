Impacta la violencia en la votación en Pantelhó

La consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, reconoció que la participación ciudadana en los comicios en Pantelhó disminuyó por temor, incertidumbre y desplazamiento causados por la violencia.

La funcionaria dijo a La Razón que, a pesar de que hubo menos votantes, la asistencia electoral fue buena, pues alcanzó 57.8 por ciento; además, la jornada resultó exitosa, pues transcurrió en paz, con mucha civilidad y largas filas para votar.

El Dato: En el municipio los grupos El Machete y Los Herrera han mantenido una disputa violenta, la cual provocó que no se organizaran comicios desde 2021.

“Es un municipio que siempre ha tenido un porcentaje de votación alto, pero principalmente la voluntad de la ciudadanía fue lo que nos marcó en esta jornada, la gente salió e hizo suyas las urnas y expresó su voto”, indicó.

Vila Domínguez añadió que no se presentaron incidentes mayores salvo algunos pequeños, los cuales fueron atendidos de forma inmediata por el personal del IEPC que estuvo en las casillas monitoreando para que la jornada pudiera transcurrir en paz.

De acuerdo con las 28 actas computadas, Julio Pérez Pérez es el virtual ganador con 51.9 por ciento de los sufragios emitidos, mientras que Tania Martínez Martínez, de Morena, obtuvo 37.2 por ciento y Alberto Gonzales, Santiz, 8.5.

La titular del órgano electoral estatal destacó que, a diferencia de años anteriores, las condiciones para los comicios en Pantelhó fueron “abismalmente distintas”, ya que el pasado domingo se pudo hacer toda la logística sin problemas.

“Durante cuatro años no se había podido llevar a cabo la elección, hasta 2024 todavía el índice de violencia era muy alto, y no pudimos realizar la votación en dos ocasiones, en julio y agosto donde los dos intentos fueron fallidos”, dijo.

Asimismo, Vila Domínguez mencionó que para el IEPC fue un reto realizar los comicios y un camino difícil no solamente logístico sino operativo por el involucramiento de otras autoridades, como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, cuyo trabajo fue fundamental para garantizar la seguridad.

“Los conflictos sociales y el índice de violencia que empezó justamente poco después de las votaciones de 2021 hicieron preponderantemente mucho más complejo poder organizar una elección en ese municipio”, recalcó.

La consejera presidenta añadió que, “afortunadamente”, las 28 actas de las casillas fueron capturadas en su totalidad en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2025 y el sistema de cómputos no refleja ninguna incidencia, por lo que el día de mañana prevé se entregue la constancia de mayoría y se pueda hacer la declaratoria de validez.

Agregó que no se tiene previsto que se reciba una impugnación de la elección, ya que el partido de Morena, el cual obtuvo el segundo lugar, manifestó que respetará los resultados y están “conscientes de que no les favorecen”, pues hay casi mil votos de diferencia.

Ante un posible escenario como el que ocurrió en años anteriores donde las autoridades electas no pudieron tomar posesión, debido a la irrupción de otros grupos, la consejera presidenta hizo votos para que no suceda lo mismo, pues las condiciones son distintas.

El profesor y doctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Javier Jiménez Ruiz, mencionó en entrevista con este diario que la afluencia en las urnas fue buena, pues alcanzar 57.8 por ciento en una votación local es algo destacable.

“Podemos considerar que para ser una votación local es una excelente participación ciudadana y al ser una elección extraordinaria está dentro del rango que es de 60 por ciento”, mencionó.

El académico indicó que la disminución de votantes se puede explicar por dos razones, como es no coincidir en un periodo con un proceso electoral de “mayor peso” y las agresiones que se registra en la región.

“La violencia determina que los electores tomen precauciones y quieran ser expuestos a ser víctimas de algunas agresiones, es decir, la violencia aunada a la presencia de grupos delincuenciales desincentiva la asistencia electoral”, dijo.

