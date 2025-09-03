Aprehenden a responsable de agredir sexualmente a menor en Cozumel, destaca Mara Lezama

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó la tarde de este miércoles que fue arrestado el sujeto presuntamente agredió a una menor en Cozumel.

“De manera puntual hemos dado seguimiento a los hechos denunciados el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en agravio de una menor.

“Como resultado de las investigaciones, unas horas después de estos atroces hechos, el probable responsable fue detenido en colaboración con las autoridades militares, y se le cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones”, precisó la Gobernadora en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: En fast track Aprueban ley con la que el gobierno de Campeche puede expropiar predios bajo el criterio de utilidad pública

De manera puntual hemos dado seguimiento a los hechos denunciados el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en agravio de una menor.



Como resultado de las investigaciones, unas horas después de estos atroces hechos, el probable responsable fue detenido en colaboración con… — Mara Lezama (@MaraLezama) September 3, 2025

También informó que el 7 de septiembre un juez de Control de Cozumel resolverá su situación jurídica del acusado; se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.

“En mi gobierno no habrá impunidad ni tolerancia frente a ningún acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La protección de la niñez es, y será siempre, una prioridad en Quintana Roo”, destacó Mara Lezama.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR