Aprehenden a responsable de agredir sexualmente a menor en Cozumel, destaca Mara Lezama

Gobernadora de Quintana Roo informó la tarde de este miércoles que fue arrestado el sujeto presuntamente agredió a una menor en Cozumel.

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo.
Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo. Foto: Gobierno de Quintana Roo.
Por:
La Razón Online

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó la tarde de este miércoles que fue arrestado el sujeto presuntamente agredió a una menor en Cozumel.

“De manera puntual hemos dado seguimiento a los hechos denunciados el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en agravio de una menor.

“Como resultado de las investigaciones, unas horas después de estos atroces hechos, el probable responsable fue detenido en colaboración con las autoridades militares, y se le cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones”, precisó la Gobernadora en sus redes sociales.

También informó que el 7 de septiembre un juez de Control de Cozumel resolverá su situación jurídica del acusado; se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.

“En mi gobierno no habrá impunidad ni tolerancia frente a ningún acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La protección de la niñez es, y será siempre, una prioridad en Quintana Roo”, destacó Mara Lezama.

