Este miércoles 3 de septiembre, Esteban Villegas rinde mensaje por Tercer Informe de Gobierno

Este miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo el mensaje por el Tercer Informe de Gobierno del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, el cual se celebrará en el paraje Tres Molinos.

💧 💧 ¡Durango tendrá agua suficiente para seguir creciendo!#NaceUnGigante en Durango con la Presa El Tunal II, la potabilizadora de la capital y el programa Agua Saludable para La Laguna, proyectos que aseguran un futuro con bienestar y calidad de vida en coordinación con la… pic.twitter.com/jNLacTzYBp — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) September 2, 2025

En la víspera, Esteban Villegas Villarreal indicó que el mensaje por el Tercer Informe de Gobierno se enfocará en los avances alcanzados en materia de infraestructura, desarrollo social, seguridad y finanzas públicas, además de detallar los retos que aún enfrenta la administración estatal.

Esteban Villegas Villarreal adelantó que se hará un balance de los proyectos en curso y de las gestiones que se realizan con la Federación para atraer inversión y fortalecer la competitividad del estado.

El Tercer Informe de Esteban Villegas Villarreal se llevará a cabo con la presencia de representantes de los tres poderes, alcaldes, empresarios y líderes sociales. El gobierno del estado adelantó que también se habilitarán mecanismos de transmisión digital para que la ciudadanía pueda seguir el evento en tiempo real.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR