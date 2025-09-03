Renovación de acuerdo con gasolineros mantendrá límite de 24 pesos el litro de combustible, Sheinbaum

La Presidenta de México con empresarios del sector en la reunión de ayer.

Tras renovarse el acuerdo con líderes del sector gasolinero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se mantendrá el límite de 24 pesos al litro de este combustible.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hasta ahora 98 por ciento de los establecimientos se han apegado a dicho acuerdo.

Reunión el martes 2 de septiembre. ı Foto: Gobierno de México.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, respecto al dos por ciento que aún no cumplen con este convenio, es por que se mantiene la exposición que cada lunes se hace por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evidenciar en qué establecimientos rebasan el precio fijado.

TE RECOMENDAMOS: Para beneficiar la entidad Ricardo Gallardo y empresarios potosinos inician gira de trabajo en Japón

“No, acuerdo pues por eso lo presentamos aquí, para que no compren gasolina magna o regular que cuesta más de 24 pesos. Siempre van a encontrar una estación de servicio que tenga que haya firmado el acuerdo y que el precio sea menor a 24 pesos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR