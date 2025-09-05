Julio Menchaca agradece a Claudia Sheinbaum el respaldo a Hidalgo, en su Tercer Informe de Gobierno

Durante su mensaje ciudadano con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el gobernador Julio Menchaca Salazar expresó un reconocimiento especial a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradeció por su compromiso con el pueblo de México y, en particular, con Hidalgo.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por su compromiso con el pueblo de México y desde luego con el de Hidalgo. Gracias a ella y a su visión de país, nuestra entidad forma parte de los grandes proyectos nacionales”, afirmó el mandatario ante la ciudadanía reunida en la Plaza Juárez de Pachuca.

De acuerdo con Menchaca, obras como el tren México–Pachuca o la modernización de los hospitales del IMSS Bienestar en Pachuca, Tula y Actopan son ejemplo de este acompañamiento federal. “La salud no puede ser un privilegio, es un derecho, y se debe fortalecer con infraestructura, personal y servicios de calidad”, añadió.

El gobernador también reconoció el apoyo de legisladores federales y locales, así como del Poder Judicial, empresarios y de las Fuerzas Armadas, cuya presencia –dijo– ha sido fundamental para la seguridad y estabilidad del estado. En el acto estuvieron presentes los exgobernadores José Francisco Olvera y Manuel Ángel Núñez, además de representantes de cámaras empresariales y asociaciones civiles.

En cuanto a resultados de su administración, Menchaca destacó inversiones sin precedentes en infraestructura educativa y social, la construcción de 31 mil 500 viviendas mediante programas federales, el saneamiento del río Tula, y la reconversión de la termoeléctrica de Tula a gas natural, lo que reducirá emisiones contaminantes. También subrayó la creación del parque de economía circular y nuevos polos de desarrollo en Tlaxcoapan y Zapotlán.

A la mitad de su sexenio, el mandatario reiteró que su prioridad es disminuir desigualdades y llevar obras a todas las regiones. “Gobernar es servir, y servir implica someterse al escrutinio de la gente”, dijo. Asimismo, recordó que presentó ante el Instituto Estatal Electoral su intención de participar en la revocación de mandato, un proceso que consideró un ejercicio de democracia y de cercanía con la ciudadanía.

“Vamos por un Hidalgo que mire hacia adelante, con más fuerza, más experiencia y más compromiso”, concluyó Menchaca.

