La transformación llegó para quedarse, afirma Evelyn Salgado al dar mensaje por Cuarto Informe

El evento de este viernes lo realiza la Gobernadora Constitucional de Guerrero en la ciudad de Chilpancingo.

Al rendir un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno al frente de la administración en Guerrero, la Gobernadora Evelyn Salgado afirmó que en la entidad la transformación llegó para quedarse.

Este 5 de septiembre Evelyn Salgado dio un balance en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros temas.

El mensaje por el Cuarto Informe de Gobierno, Evelyn Salgado lo dio en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Evelyn Salgado dijo que más de 270 mil guerrerenses salieron de la pobreza en la entidad en lo que va de su mandato.

Evelyn Salgado dijo que con su administración se dio paso al siguiente gran compromiso, el de bienestar, igualdad y derechos sociales.

“El bienestar no es un favor no es un privilegio, es un derecho, y la igualdad no es un discurso, es una obligación de gobierno; esta visión integral nos ha permitido contribuir uno de los avances más importantes para Guerrero, en nuestro gobierno más de 270 mil guerrerenses salieron de la pobreza”, destacó en su mensaje Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado se comprometió a que en su informe, daría a conocer los datos exactos y positivos.

“Yo dije que no sería un informe nada más de algunos datos fríos hoy se están haciendo con cifras, con resultados y con hechos tangibles, estos resultados son fruto de una inversión en la entidad”, comentó Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado explicó que hoy en día el DIF Guerrero, se ha convertido en una gran familia de hombres y mujeres que trabajan por lo elemental y agradeció a la presidenta del sistema Liz Salgado Pineda.

“Abrimos lo que otros cerraron, construimos lo que otros abandonaron y escuchamos a los que otros ignoraron”, afirmó Evelyn Salgado.

