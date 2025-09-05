Guerrero está en una nueva etapa donde hay cero tolerancia a la corrupción: Evelyn Salgado

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno al frente de Guerrero, Evelyn Salgado reconoció que se ha enfrentado a adversidades históricas, como son los huracanes Otis y John, que pusieron a prueba a la entidad, así como a resistencias de quienes se aferran a los viejos privilegios y no quieren que las cosas cambien, pero “eso ya terminó”.

“Hoy es una nueva etapa y es una nueva era para el estado, dónde hay cero tolerancia a la corrupción, donde se trabaja todos los días y donde se atiende desde las comunidades en el territorio”.

Todo está listo para vivir un día histórico con el pueblo de Guerrero. ¡No se lo pierdan! 📲#4AñosDeGobierno#GuerreroSeTransforma pic.twitter.com/lBZXRyGF1H — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 5, 2025

Evelyn Salgado aseguró que la entidad ha renacido una y otra vez, demostrando que sí existe otra forma de gobernar y que las mujeres y los jóvenes también sabemos gobernar.

“Hemos guiado nuestro actuar con un pensamiento universal del humanismo mexicano, con la austeridad, con la honestidad como una forma de vida y con la certeza de que el bienestar no es un privilegio, sino un derecho que debe alcanzar a cada rincón del estado” Evelyn Salgado.

Al respecto, Evelyn Salgado señaló que más de 270 mil guerrerenses salieron de la pobreza, como resultado de una política humanista, de inversión y compromiso con quienes menos tienen.

Asimismo, Evelyn Salgado detalló que se ha aumentado en casi 100 por ciento el gasto de inversión social.

“Hoy los recursos públicos no se destinan al gasto corriente del gobierno, a los privilegios de unos cuantos, sino a la infraestructura social, a los programas que llegan a las ocho regiones del estado (...) Nos propusimos ser la administración y el gobierno de las obras”.

Además, Evelyn Salgado dijo se han destinado casi 9 mil 500 millones de pesos para carreteras, infraestructura educativa, obras de agua potable, infraestructura de salud y vivienda digna.

“Más allá de los colores, tenemos bien puesta una sola camiseta. Esa camiseta se llama Guerrero y por Guerrero trabajamos juntas y juntos. Recorriendo cada región. Hemos escuchado necesidades, cada demanda de todas y de todos”.

