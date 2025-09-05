Mara rinde Informe: “Ni un paso atrás en la transformación”

Mara Lezama junto con un joven con discapacidad y su mamá, ayer.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dijo que desde que fue electa está convencida de que cuando “se escucha a la gente se marcha por el camino correcto” y cuando se tiene que tomar decisiones difíciles, el escuchar a la gente es la solución.

Al presentar su Tercer Informe desde Calderitas, en el municipio de Othón P. Blanco, la mandataria estatal mencionó la importancia de conocer las necesidades de la población para así atender a ésta.

El Dato: El Gobierno de Quintana Roo destacó que la entidad es única por su conectividad con más de 120 ciudades del mundo por medio de sus cuatro aeropuertos.

“Cuando se escucha a la gente se marcha por el camino correcto por eso aumentamos nuestras audiencias y en ellas atendemos de manera directa a toda la población, además son espacios donde todo el Gobierno, empezando por la gobernadora, atiende los problemas cara a cara atendiendo las llamadas de la gente, para comprender las profundas necesidades que hay y saber cuánto se tiene que corregir”, dijo.

Acompañada de su familia, gobernadores, diputados y senadores, la funcionaria afirmó que su administración es honesta para y por el pueblo, además tiene muy claro el mandato que le fue conferido y no va a titubear a la hora de defender los derechos de quienes representa.

16 mujeres se han practicado mastografías gratuitas durante este Gobierno

53 por ciento de los turistas extranjeros que viene a México entra por QRoo

En materia de seguridad, mencionó que, lamentablemente, en Quintana Roo se fue deteriorando a lo largo de los años por “graves omisiones” de servidores públicos que abandonaron al pueblo.

Pese a esa situación, la mandataria indicó que en su administración se han tomado decisiones firmes y se ha invertido en más de dos mil cámaras, arcos de seguridad, patrullas, tecnología y redes de comunicación.

De igual forma, se construyeron los Centros de Mando de C2 en Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María y Morelos y está por concluir el de la zona hotelera de Cancún.

En materia de bienestar, Lezama Espinosa resaltó que antes había miles de mujeres que no asistían a revisiones periódicas de salud por falta de recursos, pero gracias a las caravanas móviles se han atendido a más de 16 mil ciudadanas, quienes pudieron realizarse de manera gratuita mastografías.

En otro apoyo a las mujeres destacó el programa “Mujeres Poder”, el cual otorga becas económicas bimestrales a esposas, madres o hijas de escasos recursos. También el plan de abogadas mujeres que ofrece asesorías gratuitas para realizar denuncias ante cualquier tipo de violencia.

Indicó que con la creación de la Fiscalía Especializada de Combate de Delitos contra la Mujer y los Centros de Justicia en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Tulum se brinda atención integral.

Agregó que ante el deterioro en las necesidades básicas de la población se creó la Agencia de Seguridad Alimentaria, con la cual se impulsó el “programa social más grande del estado”: Comemos todas. Así, se han entregado alimentos gratuitos a más de 57 mil familias.

En educación, la gobernadora dijo que la principal industria en el estado es el turismo, por ello, la materia de inglés ya se imparte en 330 escuelas de nivel básico y se creó la modalidad a distancia para que los jóvenes que quieren continuar sus estudios lo puedan hacer con tecnología y no abandonen sus comunidades.

Al referirse al sargazo, Lezama Espinosa mencionó que se han invertido en más kilómetros de barrera, 11 sargaceras costeras, 22 embarcaciones menores y se trabaja de la mano con la Secretaría de Marina.

“Somos el único estado con un centro de monitoreo de sargazo y tenemos la primera planta piloto de biogás que combina los lodos residuales con la macroalga, para llevar el sargazo a un esquema de circularidad y estamos listos para su industrialización y convertirlo de un pasivo a un activo”, dijo.

En el evento estuvieron representantes de los gobiernos de Tlaxcala, Nuevo León y Tabasco, integrantes del Poder Judicial de Quintana Roo, los gobernadores de Yucatán y Oaxaca, así como diputados y senadores federales y locales.

Lezama Espinosa agregó que las metas que se había propuesto al iniciar su mandato ahora son realidades concretas.

“Llegamos al Gobierno hace tres años con el compromiso de desterrar de una vez la corrupción, la falta de transparencia, la ineficiencia, el despilfarro y los negocios al amparo del poder, puedo decirles que hoy en el Gobierno hemos cambiado esa mirada que normalizaba esos vicios.

“El Segundo Piso de la Cuarta Transformación se construye con humanismo, feminismo, honestidad y visión de futuro. Aún nos falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto”, expresó la gobernadora de Quintana Roo.