Campeche: hallan sin vida a empresario secuestrado

La familia de Manuel Grajales había subido a redes esta imagen para hallarlo

Con apenas unos días de haber cumplido 90 años, el empresario hotelero de Candelaria, Campeche, Manuel Grajales, fue localizado muerto en una zona rural de la entidad, tras haber sido secuestrado el pasado 1 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo y señaló que ya se sigue una línea de investigación para ubicar a los responsables de lo que calificó como un presunto asesinato.

Manuel Grajales era un reconocido empresario del sector hotelero en Candelaria y se informó que era padre de tres hijos. Una de sus hijas dio a conocer en redes sociales que los restos de su padre serían velados en su domicilio y posteriormente incinerados.

“Ya encontramos a mi papito, desgraciadamente ya él no está en este mundo. Nuestra familia les agradece por todo el apoyo prestado para su búsqueda, por las cadenas de oración, a las autoridades por su pronta intervención”, posteó en redes sociales su hija.

El secuestro del empresario había generado llamados de su familia para que fuera liberado, debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que enfrentaba.

El pasado 1 de septiembre, la familia de Manuel Grajales denunció su desaparición, luego de que presuntamente fuera levantado por sujetos desconocidos cerca del Hotel del Bosque, ubicado a un costado de su domicilio en Campeche. Testigos indicaron que alrededor de las 3:50 p.m., Grajales fue visto siendo subido a su vehículo particular por personas aún no identificadas.

La Fiscalía General del Estado confirmó en un comunicado el fallecimiento del empresario, y la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana estatal, Marcela Muñoz, en una breve declaración dijo que elementos de su corporación participaron junto con el Ejército en el operativo de búsqueda. Además añadió que el fiscal Jackson Villacís, “ya trae muy avanzada la investigación”, de la cual dijo no poder dar mayores detalles.