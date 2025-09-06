Destaca Evelyn: 270 mil salieron de la pobreza

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, al rendir su 4.o Informe, ayer, con los 21 secretarios de Estado local.

Al presentar su Cuarto Informe de Trabajo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que “la transformación de la entidad es una realidad que tiene rostro, resultados y fuerza que nadie puede parar”, al señalar que se demuestra con las 270 mil personas que han salido de la pobreza.

“La transformación que vivimos no es sólo un discurso ni una promesa. Es una realidad que se siente en cada región, en cada comunidad y en cada familia de Guerrero. Nuestro estado dejó de ser visto como un lugar de abandono para convertirse en un referente de cambio”, afirmó.

El Dato: En 2023 Y 2024, la gobernadora de Guerrero suspendió el 2.o y 3.er Informe de Gobierno por los estragos del huracán Otis y el huracán John, respectivamente.

Desde el auditorio Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Salgado Pineda destacó que, a lo largo de su Gobierno, se ha dotado de infraestructura y justicia social a las ocho regiones de la entidad, tras incrementarse casi en 100 por ciento el gasto en inversión social, y destinar casi nueve mil 500 millones de pesos para carreteras, infraestructura educativa, obras de agua potable, salud y vivienda digna.

“Más allá de los colores, tenemos bien puesta una sola camiseta, se llama Guerrero y por Guerrero trabajamos juntas y juntos. Recorriendo cada región. Hemos escuchado necesidades, cada demanda de todas y de todos”, expresó.

La gobernadora reconoció que la entidad ha enfrentado adversidades históricas, como los huracanes Otis y John, que pusieron a prueba al estado, y ante lo que, dijo, hay “un gobierno que se ha levantado más fuerte tras la adversidad, que no deja a nadie atrás ni fuera”.

En su discurso, dijo: “No se trata sólo de reconstruir lo perdido, sino de construir un futuro resiliente y hacer de Acapulco y de diferentes sitios de nuestro estado, un gran referente turístico mundial que combine grandeza con sostenibilidad”.

En materia de seguridad, señaló que en los últimos 12 meses se ha registrado una reducción en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, que bajó un 9.82 por ciento, además de que hay tendencias sostenidas a la baja en secuestro, extorsión, robo y otros delitos de alto impacto.

“Los resultados confirman que vamos por el camino correcto. De acuerdo con las cifras oficiales, Guerrero ocupa actualmente el lugar número 27 a nivel nacional en incidencia delictiva total”, enfatizó.

Añadió que al inició de su administración, Acapulco tenía 71 cámaras de videovigilancia operando, y ahora son 900, aunque la meta es alcanzar las mil 50.

Además, continuó, a través de la Alerta Violeta hemos demostrado que sí se puede actuar con rapidez y eficacia, alcanzando un 93 por ciento de efectividad en la búsqueda y localización de mujeres reportadas como desaparecidas.

En economía, Salgado indicó que cuentan con la menor tasa de desempleo a nivel nacional, con menos del 1 por ciento.

Asimismo, destacó que se ha promovido una agenda turística con más de 200 eventos de alto impacto que generaron una afluencia de más de 436 mil turistas nacionales y extranjeros y una derrama económica superior a los 9 mil 500 millones de pesos, entre lo que destaca el Abierto Mexicano de Tenis que ha generado más de 2 mil 700 millones de pesos.

Acompañada por Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum; del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; representantes de cámaras empresariales de la entidad, entre otros invitados, Salgado destacó que “actualmente se vive una nueva etapa en la entidad, donde hay cero tolerancia a la corrupción, y se atiende desde las comunidades en el territorio”.

“La transformación de Guerrero, nació del territorio y del pueblo, en una lucha de muchísimos años (...) lo hicimos con la convicción profunda, que el Gobierno debe regresar al territorio, plazas, colonias y a las comunidades para escuchar y atender, resolver y servir al pueblo”, dijo.