Mara Lezama informa que se garantiza el acceso libre a playas de Tulum

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que ya existe acceso libre y total a las playas de Tulum, tanto de manera peatonal como a través de espacios habilitados para residentes.

De acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria señaló que el ingreso peatonal está disponible por Playa Mangle, en el acceso sur, mientras que un segundo acceso se encuentra en el Parque El Jaguar, para todas y todos los habitantes de Tulum que presenten una identificación oficial.

Las playas de Tulum abren su acceso a la población local tras una reunión de trabajo con el Grupo Mundo Maya. ı Foto: Gobierno QRoo

“Les informo que hoy existe acceso libre y total a las playas”, expresó Lezama, tras sostener una reunión con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director del Grupo Mundo Maya, y su equipo de trabajo.

La gobernadora destacó que este acuerdo es “solo el comienzo” y subrayó que su administración continuará trabajando para que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales de la entidad.

Sostuvimos una reunión muy productiva con el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, Director del Grupo Mundo Maya, y su gran equipo de trabajo.



Juntos avanzamos con un enfoque claro: encontrar soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum.



Les… pic.twitter.com/5RuS31FZAC — Mara Lezama (@MaraLezama) September 6, 2025

Asimismo, agradeció al Grupo Mundo Maya “por su compromiso y disposición para avanzar juntos en el bienestar de todas y todos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am