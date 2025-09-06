Michoacán refuerza seguridad en autopista Siglo XXI con nuevo cuartel de la Guardia Civil

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, inauguró un cuartel regional de la Guardia Civil en el municipio Arteaga, que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la autopista Siglo XXI, una de las principales arterias turísticas, comerciales y logísticas del país que conduce al Puerto de Lázaro Cárdenas, donde se mueven 32 millones de toneladas de diversas mercancías.

El mandatario señaló que la comandancia se suma a los esfuerzos del Gobierno federal, al ubicarse frente a un cuartel de la Guardia Nacional, con la realización de tareas operativas que garanticen el bienestar de quienes transitan por esta vía de comunicación, que cuenta con más de 300 kilómetros de longitud, y que ahora tendrá también señal de internet, gracias al convenio que se firmará con la empresa concesionaria.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. ı Foto: Cortesía

Ramírez Bedolla destacó que, además del cuartel, que brinda mejores condiciones para que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar su trabajo en un espacio digno y adecuado, se instalarán a lo largo de la autopista cámaras de videovigilancia conectadas un centro de control y comando, y se fortalecerá la presencia de agentes de la División de Caminos.

El mandatario michoacano reconoció la necesidad de coordinarse con el gobierno de Guerrero, con quien comparte un tramo de la autopista Siglo XXI. Asimismo, agradeció al fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien ofreció destacamentar en esta zona un Ministerio Público de alto impacto, para atender el robo de vehículos al autotransporte de carga.

Nuevo cuartel de la Guardia Civil en Arteaga, Michoacán. ı Foto: Cortesía

cehr