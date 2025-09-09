Video del momento exacto en que tren arrolla un autobús de pasajeros en Atlacomulco.

Un tren de carga y un autobús de pasajeros participaron en un accidente que, hasta el momento, ha dejado al menos 10 personas muertas y 55 más heridas. El momento del choque quedó grabado en video y ya circula en redes sociales.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el crucero que conecta hacia El Oro y San Felipe del Progreso, sobre la carretera Maravatío-Atlacomulco de la colonia zona Industrial en Atlacomulco, Estado de México. El vehículo impactó contra un convoy ferroviario de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), compuesto por dos locomotoras y 68 vagones.

De acuerdo con empresa ferroviaria, el accidente se originó cuando “el autobús de pasajeros le quiso ganar el paso al tren”.

En un comunicado lamentó la pérdida de vidas, expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que personal ya colabora en la zona con las autoridades para el peritaje.

Video del accidente Atlacomulco circula en redes sociales

El video que circula en redes sociales mostró cómo el conductor del camión de pasajeros hace caso omiso al alto marcado y la velocidad con la que circulaba no le permitió ganar el paso al Tren, por lo que quedó partido a la mitad.

Además, el material mostró a los autos de alrededor parados, por lo que los familiares de las víctimas culpan al conductor de la unidad de pasajeros de la tragedia. En este sentido, pidieron que la empresa propietaria del vehículo se ha responsable de los gastos hospitalarios de los heridos.