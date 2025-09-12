Van morelenses en contra de los vientres de alquiler

Mujeres y colectivos feministas pidieron a integrantes del Congreso de Morelos rechazar la iniciativa de ley presentada para aprobar la “gestión subrogada” en la entidad.

Por medio de un comunicado, las agrupaciones señalaron que “la mal llamada gestación subrogada, consiste en explotar el cuerpo de las mujeres a través de la firma de un contrato, por el cual una mujer se compromete a gestar un embrión, para luego entregar el recién nacido a quienes hayan pagado, renunciando así al derecho de filiación, custodia y a la patria potestad”.

El Dato: La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, afirmó que está en contra de la maternidad subrogada y afirmó que las personas gestantes no son empresas.

Los colectivos mencionaron que esta práctica se realiza bajo el argumento de que es parte de los derechos reproductivos; sin embargo, “en ninguna legislación se considera la compraventa de seres humanos y el uso de las mujeres y de su capacidad reproductiva como un derecho”.

TE RECOMENDAMOS: Semana Yucatán 2025 Impulsan ante la UNESCO que bordado maya sea patrimonio

“El pago en dinero u otra compensación que se puede dar a cambio de la explotación reproductiva de las mujeres es una relación de desigualdad económica y social”, señalaron.

4 millones de mexicanos han enfrentado problemas de infertilidad

Esto, luego de que el pasado 4 de septiembre, el diputado del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, presentó al Congreso del Estado de Morelos una iniciativa de reforma al Código Familiar que busca legalizar la gestación subrogada o también conocida como vientres de alquiler.

De acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 2023 se registraron 24 mil 534 nacimientos.

Además, los datos indican que la tasa de nacimientos, hace dos años, de madres de 10 a 17 años de edad es de 10.7 por cada 100 mil mujeres de este grupo. Las jóvenes de 17 años son quienes más gestaciones registraron.

Las activistas añadieron que, de acuerdo con estudios realizados, la legalización de la subrogación “perpetúa la idea de que el cuerpo de las mujeres puede ser fragmentado, negociado y subordinado a intereses ajenos”.

“En México, la gestación subrogada es una práctica de explotación reproductiva patriarcal que afecta a las mujeres más vulnerables en situación de pobreza, que las lleva a alquilar sus vientres como estrategia de sobrevivencia”, señalaron.

En ese sentido, los colectivos pidieron no legislar “deseos individuales, elevándolos a categoría de derechos, como el de “producir” niños y niñas a costa de la dignidad humana”.

También mencionaron que el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y niños debe prevalecer sobre los intereses de particulares y los derechos no deben “confundirse con deseos”.

De igual forma, exigieron al Congreso Estatal legislar para facilitar los procesos de adopción garantizando el interés superior de las niñas y los niños.

“Ësta es una vía ética y factible para que el legítimo deseo de maternidad/paternidad pueda ser realizado sin vulnerar la dignidad y los derechos de igualdad sustantiva y no discriminación de las mujeres, niñas y niños, al mismo tiempo que se atienden sus necesidades cuando se encuentran en situación de orfandad”, mencionaron.

Las activistas además pidieron una audiencia informativa por parte del Congreso del Estado de Morelos y “evitar convertir a la entidad en territorio libre para la explotación reproductiva y sexual de las mujeres”.