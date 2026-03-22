Exhiben a secretaria municipal de Cuautla, Morelos, agrediendo a ciudadana: ‘Te parto tu…’ | VIDEO

Circuló en redes sociales un video que exhibe una agresión que cometió Briss Mahalaleh Rojas, secretaria del ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra una ciudadana, que derivó en insultos, amenazas y empujones.

A través de medios digitales, circuló un video en donde se aprecia cómo Rojas de la Cruz discute con una persona, quien parece ser una ciudadana sin ninguna relación con el gobierno municipal, quien está grabando la escena.

En la grabación se mira cómo la secretaria municipal discute a lo lejos con la mujer, a quien le hace un gesto con un chasquido de dedos, acompañado de un reclamo. La mujer responde “no”, con voz quieta, ante lo que Briss Mahalalelh Rojas se acerca, visiblemente enfadada.

Mientras la secretaria municipal camina hacia la mujer, dice frases como “no soy tu payaso” y “niñita estúpida”, así como una amenaza: “te vuelves a reír y te parto…”.

Después del intercambio verbal, finalmente, se aprecia cómo la secretaria municipal agrede a la mujer, si bien este momento no se mira con detalle debido a que la cámara deja de enfocar a la funcionaria, a causa del movimiento violento.

Durante el intercambio, se escucha que la mujer le dice “suéltame”, mientras la funcionaria le dice: “no, no te voy a soltar”. El video se corta, sin dejar ver qué pasó después, o cómo se llegó a esta agresión.

El momento causó indignación en redes sociales. Usuarios destacaron que Briss Mahalalelh Rojas se ha pronunciado como una funcionaria feminista, que trabaja en favor de los derechos de las mujeres, por lo que condenaron la incongruencia en este episodio.

“En el marco del Día Naranja, reconocemos el trabajo incansable y la lucha diaria de las mujeres que construyen un futuro más justo y equitativo. No basta con palabras, es hora de acciones concretas”, escribió Rojas de la Cruz en sus redes sociales el pasado 25 de noviembre.

Ni la secretaria municipal, Briss Rojas, ni el ayuntamiento de Cuautla, han emitido un pronunciamiento al respecto, y se desconocen más detalles del episodio.

Sin embargo, de acuerdo con reportes locales, la víctima ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Según estos mismos reportes, la funcionaria ya contaba con denuncias previas por abuso de autoridad.

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