Difunden VIDEO de alcalde de Valladolid inaugurando ‘llavecita’ de agua entre aplausos; ¿es real?

Difunden video de alcalde de Valladolid, Yucatán, inaugurando "llavesita" de agua como si fuera una gran obra.

En un nuevo caso de supuestas obras adquiridas a sobreprecio, se difundió un video donde Homero Novelo, alcalde de Valladolid, Yucatán, inauguró entre aplausos y vítores una gran obra para su comunidad… una llave de agua hecha de plástico, colgada a un poste.

A través de una grabación que circuló en redes sociales, se observan los últimos minutos del evento de inauguración en Valladolid, donde se aprecia cómo Novelo Burgos abre la llave de agua con una actitud triunfal, mientras una anfitriona del evento pide aplausos.

En el video se mira que el alcalde y sus acompañantes aplauden ante la inauguración de la llave de agua. ı Foto: Captura de video

“Que se escuchen esas palmas. Sin duda una obra de gran beneficio para todos los habitantes de esta bonita comisaría”, dice la anfitriona en medio de los aplausos, mientras corre el agua por la recién instalada llave de plástico.

La difusión del video provocó reacciones divididas entre los internautas, siendo que la mayoría criticó el acto del presidente municipal de Valladolid al inaugurar una obra tan pequeña como si se hubiera entregado un gran trabajo de infraestructura.

EN LOS TIEMPOS DE 4T Este es el mejor ejemplo de lo que está pasando en México.🤔🤔🤔 El presidente municipal de Valladolid, en Yucatán, "inaugura" una llave de agua como si fuera una gran obra hidráulica. Hizo ceremonia, llamó a la prensa y la gente, pues la gente aplaudiendo.🤦🤦 Así de chiquito se está volviendo nuestro país.🇲🇽 Los morenistas son unos mediocres.😡😡😡 Publicado por No Son Iguales Son Peores en Sábado, 13 de septiembre de 2025

Otros, solo se rieron de la situación, pues consideraron que las acciones políticas de algunos gobernantes en el país han sido tan cuestionadas que frente a acciones como ésta solo queda la risa.

Pero ¿es real el video de la mega inauguración de la “llavesita”?

El video de Homero Novelo, alcalde de Valladolid, inaugurando la “llavesita” en su municipio provocó risas y hasta fuertes críticas al gobierno municipal. Sin embargo, ¿qué se sabe de este material?

En realidad, según el gobierno de Valladolid, Yucatán, esta llave forma parte de una construcción más grande, particularmente, de la ampliación de la red de agua potable en Xuilub y la rehabilitación de 60 tomas domiciliarias.

Según el presidente municipal, esta obra beneficia a más de 300 habitantes y favorece la llegada de agua potable a las comunidades más remotas de Yucatán.

“Lo más importante es que antes no tenían este servicio y ahora sí, mejorando la vida de todas las familias. Seguiremos trabajando hasta garantizar el 100% del abasto de agua y más obras que transformen la vida de nuestras comunidades. ¡Las comisarías renacen!”, escribió Novelo Burgos en sus redes sociales.

Regresamos a Xuilub con buenas noticias para las familias: hoy entregamos trabajos que aseguran agua potable en más... Publicado por Homero Novelo Burgos en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Por lo anterior, se presume que el video de la inauguración de la llave de plástico fue, más bien, parte de un evento relacionado con la entrega de esta obra, donde se intentó demostrar la llegada de agua potable a la comunidad.

Sin embargo, el video habría sido sacado de contexto y presentado como si se hubiera inaugurado una obra pequeña con vítores propios de una gran construcción.

A pesar de esta explicación, ninguna autoridad ha salido a aclarar el malentendido con el video.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am