Industria de reuniones impulsa crecimiento económico en Tamaulipas

Tamaulipas brilla como epicentro de la industria de reuniones, impulsada por su estratégica ubicación, conectividad de vanguardia, movilidad eficiente, proveedores de excelencia, hospitalidad inigualable, calidez humana y una deslumbrante belleza natural.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, expresó que la contribución a la producción de la industria de reuniones en la entidad es superior a los 5,518.5 millones de pesos.

“Los eventos del turismo de reuniones generan 14,354 empleos en Tamaulipas, de los cuales 6,542 son empleos directos y el resto son indirectos o inducidos”, explicó el funcionario estatal.

TE RECOMENDAMOS: Solo habrá acto protocolario Sinaloa suspende festejo masivo del 15 de septiembre

Tamaulipas, epicentro de la industria de reuniones. ı Foto: Cortesía

El responsable de Turismo en la entidad dijo que “los mercados verticales que más generan reuniones en el estado están relacionados con la manufactura, minería y b, así como con la transportación y el almacenamiento, entre otros, que coinciden con los grandes sectores económicos en el estado”.

Refirió que el turismo de reuniones generó miles de habitaciones-noche en el estado, lo que benefició al sector hotelero durante 2024 en Tamaulipas.

Cabe destacar que el estudio fue desarrollado por la Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas y realizado por la empresa STA Consultores, especialista en investigación y medición en turismo y en la industria de reuniones.

Industria de reuniones beneficia a sector hotelero de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

cehr