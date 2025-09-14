Epicentro del sector

Industria de reuniones impulsa crecimiento económico en Tamaulipas

Estudio revela beneficios en generación de empleos, ocupación hotelera y una gran derrama económica, entre otros más

Al centro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Al centro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Foto: Cortesía
La Razón Online

Tamaulipas brilla como epicentro de la industria de reuniones, impulsada por su estratégica ubicación, conectividad de vanguardia, movilidad eficiente, proveedores de excelencia, hospitalidad inigualable, calidez humana y una deslumbrante belleza natural.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, expresó que la contribución a la producción de la industria de reuniones en la entidad es superior a los 5,518.5 millones de pesos.

“Los eventos del turismo de reuniones generan 14,354 empleos en Tamaulipas, de los cuales 6,542 son empleos directos y el resto son indirectos o inducidos”, explicó el funcionario estatal.

Tamaulipas, epicentro de la industria de reuniones.
Tamaulipas, epicentro de la industria de reuniones. ı Foto: Cortesía

El responsable de Turismo en la entidad dijo que “los mercados verticales que más generan reuniones en el estado están relacionados con la manufactura, minería y b, así como con la transportación y el almacenamiento, entre otros, que coinciden con los grandes sectores económicos en el estado”.

Refirió que el turismo de reuniones generó miles de habitaciones-noche en el estado, lo que benefició al sector hotelero durante 2024 en Tamaulipas.

Cabe destacar que el estudio fue desarrollado por la Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas y realizado por la empresa STA Consultores, especialista en investigación y medición en turismo y en la industria de reuniones.

Industria de reuniones beneficia a sector hotelero de Tamaulipas.
Industria de reuniones beneficia a sector hotelero de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

