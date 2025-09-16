Alcalde de Escárcega confunde a Josefa Ortiz de Domínguez con Jorge Ortiz de Pinedo en el Grito

Los nuevos “Héroes” en los gritos de Independencia

El Grito de Independencia es uno de los rituales más representativos de México, pues recuerda el inicio de la lucha por la libertad.

Cada 15 de septiembre, desde Presidencia hasta las alcaldías de las comunidades más pequeñas, evocan el histórico llamado de Miguel Hidalgo. Si bien esto pasa cada año nunca faltan las equivocaciones y en esta ocasión sucedió en campeche.

En plena ceremonia del Grito de Independencia 2025, el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al cometer un error en la arenga tradicional.

En lugar de vitorear a Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia, el edil gritó:

“¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”, confundiendo el apellido con el del actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó una oleada de burlas, memes y comentarios. Algunos usuarios señalaron que “demostró desconocimiento de la historia”, mientras que otros lo tomaron con humor y hasta editaron videos alusivos al comediante.

Así me imaginé ayer cuando el alcalde de Escárcega en Campeche dijo: "Viva Josefa Ortíz de Pinedo" 😵‍💫😂 pic.twitter.com/VU4HcuIRNu — MadreMemestrosa (@MadreSemestrosa) September 16, 2025

Hasta el momento, Hernández Rath no ha emitido una disculpa pública ni explicación sobre lo ocurrido.

¿Quien más se equivoco?

Este no fue un caso aislado, pues durante la conmemoración del 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, cometió un error al vitorear a los héroes de la patria frente a miles de ciudadanos.

Desde el balcón central de la Presidencia Municipal, arengó: “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”, en lugar de nombrar a Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora.

En la ceremonia de El Grito de Cd. Madero lo que menos hubo es cultura por parte de @erasmoglz. pic.twitter.com/c8q55F8pAO — Tampicosos 🌶️🔥 (@TampicososTV) September 16, 2025

Estos incidentes se difundieron a nivel nacional y se sumaron a una lista de equivocaciones similares que en años pasados han ocurrido durante las ceremonias patrias en distintas entidades del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL