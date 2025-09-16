Festejan con paz y orgullo el Grito de Independencia en Guanajuato; saldo blanco en los 46 municipios

Más de 189 mil personas

La gobernadora Libia Dennise García encabezó por primera vez la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo, C.I.N.
Más de 189 mil personas en los 46 municipios de Guanajuato celebraron con orgullo y tranquilidad las ceremonias del Grito de Independencia, logrando un saldo blanco en todos los festejos. Ningún evento fue suspendido, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

Para garantizar la seguridad, se desplegó un operativo con 2 mil 100 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con autoridades federales y municipales, lo que permitió que las familias disfrutaran de las festividades en paz.

En esta ocasión histórica, la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo, C.I.N., fue encabezada por primera vez por una mujer gobernadora, Libia Dennise García. El evento en el Jardín Principal reunió a más de 25 mil personas y contó con la presentación estelar de Los Tigres del Norte.

En otros municipios también hubo celebraciones masivas con espectáculos musicales: en Irapuato se presentó Banda Machos, en León La Kumbre con K, y en Guanajuato capital Pepe Linares, quienes lograron llenar las plazas públicas con orden y sin contratiempos.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que el buen desarrollo de los festejos se debió a la coordinación de todas las autoridades: Policía Estatal con presencia preventiva y apoyo vial; Protección Civil y Bomberos con módulos de atención y reunificación; el sector salud con cobertura prehospitalaria, y el C5i, articulando información y despachos las 24 horas.

Finalmente, agradeció a las familias y visitantes por su comportamiento responsable, y en especial reconoció a cada mujer y hombre de las FSPE por su profesionalismo y entrega.

