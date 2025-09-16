Romina Contreras encabeza festejos de Independencia en Huixquilucan, con 20 mil asistentes y saldo blanco

La alcaldesa Romina Contreras acompañada por su familia y miembros de su gabinete durante la celebración de las fiestas patrias.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, encabezó la ceremonia del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, con la asistencia de más de 20 mil personas, quienes escucharon el tradicional Grito de Dolores; el cuarto durante su gestión frente al Gobierno de Huixquilucan.

Ante el júbilo de los huixquiluquenses que asistieron a la Explanada Municipal, la alcaldesa Romina Contreras, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar; sus hijas e integrantes del Cabildo y del gabinete, en punto de las 23:00 horas, salió al balcón del Palacio Municipal para recordar al cura Miguel Hidalgo y a los héroes que iniciaron la lucha en 1810 para dar patria y libertad a México.

La alcaldesa Romina Contreras en el balcón del Palacio Municipal durante la ceremonia del Grito de Independencia. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Luego de recordar a los personajes de la historia nacional, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, la presidenta municipal Romina Contreras, con orgullo y entusiasmo, vitoreó a Huixquilucan, al Estado de México y a México.

“¡Mexicanos Viva la Independencia Nacional!¡Vivan los héroes que nos dieron libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva Allende!, ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡viva Aldama!, ¡viva Guerrero!, ¡viva el Estado de México!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva Huixquilucan!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!” expresó la presidenta municipal.

El cielo de Huixquilucan se ilumina con pirotecnia para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Posteriormente, los asistentes acompañaron a Romina Contreras con sus ¡Vivas!, al tiempo en que la alcaldesa ondeó la bandera nacional y tocó la campana desde el balcón del Palacio Municipal, para dar paso a un espectáculo de luces y pirotecnia de más de 11 minutos que iluminaron el cielo en la noche del 15 de septiembre, como recordatorio de que México es un país libre, la cual se logró por la valentía de mujeres y hombres que participaron en este movimiento.

En un ambiente de fiesta, la población disfrutó de esta gran noche al ritmo de diversos grupos musicales que encabezaron el baile “Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, en el que los huixquiluquenses bailaron y cantaron con música en vivo, comida típica y un ambiente de sana convivencia familiar.

Estos festejos patrios se celebraron con una verbena popular que el Gobierno de Huixquilucan organizó en cuatro distintos escenarios, los cuales fueron la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, en donde se presentaron diversos grupos musicales como La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López la voz gemela de Joan Sebastián, Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México, Grupo Neuroziz, entre otros.

Las distintas celebraciones que organizó el Gobierno de Huixquilucan con motivo del Inicio de la Independencia de México, que congregaron a miles de personas culminaron con saldo blanco, luego del despliegue y presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Bomberos y Protección Civil por todo el territorio municipal.

am