Romina Contreras y Enrique Vargas encabezan desfile cívico en Huixquilucan por aniversario de la Independencia

La presidenta municipal, Romina Contreras, y el senador Enrique Vargas, durante el desfile por el 215 aniversario del inicio de la Independencia.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, encabezaron el Desfile Cívico con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual contó con la participación de más de 6 mil 300 personas, entre servidores públicos, elementos de la policía municipal, estudiantes y docentes, así como charros de esta localidad.

Como parte de esta conmemoración, la alcaldesa Romina Contreras, acompañada de los integrantes del cuerpo edilicio y del gabinete, así como del senador Enrique Vargas, autorizó el inicio del recorrido a las 09:28 horas de este martes, el cual partió desde la calle Moctezuma para incorporarse a la avenida Venustiano Carranza, hasta llegar a Miguel Hidalgo y culminar en la calle Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal.

Durante el recorrido por calles principales de la Cabecera Municipal, Romina Contreras y sus acompañantes saludaron a la población de la Zona Tradicional que se dio cita desde temprana hora para presenciar este acto cívico, el cual se realizó en medio del júbilo, cuando desfilaron contingentes de las diversas áreas de gobierno, así como vehículos oficiales que se movilizaron sobre avenidas para que las familias pudieran apreciarlos.

Al concluir el paso de los contingentes, el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, rindió el parte de novedades, en donde informó la participación de más de 6 mil 300 personas, entre las que se incluyeron más de 3 mil 500 servidores públicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, 34 banderas de escoltas y 34 banderines, 640 alumnos y docentes de nivel básico, 240 de nivel medio superior y 920 de nivel superior, así como cerca de 250 conscriptos del Servicio Militar Nacional.

A ellos, se sumaron más de 303 integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, 87 elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad de Rescate, 35 de Protección Civil, 15 charros, 32 escaramuzas, 47 semovientes, 45 vehículos automotores, 15 motopatrullas, 3 cuatrimotos, un vehículo todo terreno de rescate y una torre de videovigilancia.

Entre las áreas de gobierno que desfilaron, se encuentran la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Tesorería Municipal, Contraloría Interna Municipal, así como las direcciones generales de Administración, Jurídica, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Empresarial, Desarrollo Urbano y Sustentable, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Infraestructura y Edificación, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Urbanos, de la Mujer, Juventud, Servicios Ciudadanos, Cultura y Turismo, Agencia Municipal de Energía, además del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el Sistema Municipal DIF, Sistema Aguas de Huixquilucan y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym).

También se incorporó el grupo de motociclistas de Vialidad, la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, el Grupo SERO, los binomios caninos, el Centro de Mando, la Policía de Género y la Asociación de Charros de Huixquilucan, entre otros.

Al concluir esta conmemoración, la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que los festejos patrios de este 15 y 16 de septiembre se realizaron en completa paz y tranquilidad, pues se registró saldo blanco en todo el territorio, por lo que agradeció a las y los huixquiluquenses por su entusiasta participación en las actividades del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

am