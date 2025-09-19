Atacan a balazos a la alcaldesa de Buenavista

Elementos de las Fuerzas Armadas, ayer, durante el reforzamiento de la seguridad en Buenavista, Michoacán.

Sujetos armados, quienes viajaban en diversas camionetas, atacaron a balazos a la presidenta municipal de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, cuando viajaba a su municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores interceptaron el vehículo en el que se transportaba la funcionaria local , se le emparejaron y le dispararon. Pese a la agresión ni la edil ni su equipo resultaron heridos.

El Tip: En Apatzingán, el secretario de Desarrollo Rural, Aldo Gutiérrez, resultó herido tras una agresión que sufrió al momento de arribar a su oficina, indicó el ayuntamiento.

La agresión en contra de la autoridad municipal ocurrió en el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec, cuando Moreno Mendoza regresaba de Apatzingán, adonde acudió a la toma de protesta del nuevo comandante de la 43/a Zona Militar.

Esta situación provocó una intensa movilización por parte de las autoridades de Michoacán, así como de la localidad con el objetivo de atender a la presidenta municipal, así como para buscar a los criminales.

De esta manera, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, anunció el despliegue de un operativo aéreo y terrestre para localizar a los responsables de balear a Moreno Mendoza y a su equipo.

4 mil 246 votos obtuvo Moreno Mendoza en las elecciones del año pasado

“En estos momentos se está realizando un fuerte operativo en el municipio de Buenavista y su colindancia con Apatzingán; ya tuve comunicación con la presidenta y me comenta que se encuentra bien, no hubo personas lesionadas”, comentó Oseguera Cortés.

La dependencia comunicó que en la zona, agentes de la Guardia Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Guardia Nacional, fortalecen los operativos de seguridad y mantienen tareas estratégicas en puntos clave para localizar a los responsables de este hecho.