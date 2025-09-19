En Guerrero, Sheinbaum anuncia inversión histórica de más de 10 mil mdp para carreteras.

Desde Chilpancingo, Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión histórica de 10 mil 790 millones de pesos adicionales para infraestructura carretera, como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, que incluye acciones adicionales para alcanzar la rehabilitación de la entidad, tras el paso de los huracanes “Otis” y “John”.

“Estamos trabajando para el programa Acapulco se Transforma Contigo, es una obra muy importante, distintas obras; tiene que ver con agua potable, con drenaje, con desazolve, tiene que ver con una planta de separación de basura, con inversión para todas las plantas de tratamiento de agua, un Marinabus que inauguramos hace muy poco y distintas acciones que estamos realizando.

“En total este año es una inversión histórica en carreteras, son 10 mil 790 millones de pesos adicionales al estado de Guerrero que estamos haciendo para ayudar a todos”, informó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio como parte de su primer año de gobierno.

Detalló que para la rehabilitación de los daños ocasionados por los huracanes que azotaron la costa de Guerrero, se realizan 5 mil 320 obras, entre las que resaltan la reconstrucción y modernización de 29 puentes afectados y 40 puentes nuevos en todo el estado.

Adicionalmente, destacó la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, la construcción de la carretera de Zihuatanejo hasta Toluca, que ayudará al desarrollo del pueblo de La Unión; la construcción y rehabilitación de carreteras, como la Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa, que comunicará a La Montaña de Guerrero con la Mixteca de Oaxaca; la carretera de Alacatlatzala a Metlatónoc; y la conclusión de 72 caminos artesanales en La Montaña.

Agregó que, en Guerrero, un millón 460 mil 726 personas reciben algún Programa para el Bienestar, lo que representa una inversión de 35 mil mdp en este año.

De los derechohabientes de estos programas, 385 mil 816 reciben la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 53 mil 617 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 40 mil 423 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 21 mil 816 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 124 mil 992 de la beca Benito Juárez; 212 mil 822 de becas para educación básica; 30 mil 438 de apoyos a menores de 0 a 4 años; 165 mil 114 de Producción para el Bienestar; 326 mil 914 con Fertilizantes Gratuitos; 32 mil 982 con Sembrando Vida; 278 mil con Leche para el Bienestar; 14 mil 660 de Pescabien; 5 mil 322 escuelas de educación básica y 456 preparatorias reciben apoyo con La Escuela es Nuestra; y 79 mil 798 la Pensión Mujeres Bienestar.

Dio a conocer que en Guerrero, mil 734 comunidades indígenas y afromexicanas reciben recursos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) gracias a la reforma al artículo 2 Constitucional; y para garantizar el derecho a la vivienda se van a construir 35 mil casas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 30 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); así como reestructuración de casi 50 mil créditos impagables del Infonavit y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció la inversión en infraestructura carretera, hospitalaria y en Programas para el Bienestar destinados a este estado, pero en especial al programa Acapulco se Transforma Contigo, el cual, aseguró, surgió del amor de la Presidenta y a través del cual la entidad ha logrado salir de los estragos que dejaron los desastres naturales.

