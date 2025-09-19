Ratifican prisión preventiva a esposa e hijo de ‘Lord Pádel’; se quedan en Barrientos

Ratifican prisión preventiva a esposa e hijo de ‘Lord Padel’; se quedan en Barrientos.

Una jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Karla Alejandra ‘N’ y Germán ‘N’. esposa e hijo de Germán ‘N’, conocido como “Lord Pádel”, tras una audiencia que duró más de 10 horas.

La defensa presentó testimonios y pruebas para echar abajo la medida cautelar. Incluso, la audiencia se condujo con perspectiva de género; sin embargo, la togada aseguró que no era conveniente cambiar la medida cautelar.

Así, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pero la defensa de los detenidos afirmó que se “está criminalizando a una mujer”. En este sentido, anunciaron que van a recurrir al amparo para cambiar la determinación de la jueza.

Karla Alejandra ‘N’ y Germán ‘N’ fueron detenidos el pasado 14 de agosto en el Aeropuerto de Cancún, ubicado en Quintana Roo, junto a “Lord Pádel” y a uno de sus escoltas.

Todos los detenidos eran buscados internacionalmente, después de que se emitiera una ficha roja de la Interpol. Los detenidos huyeron a Miami, pero luego regresaron.

Tras la detención, la única persona que pudo salir de prisión fue “Lord Pádel”, gracias a que tramitó un amparo para evitar ser detenido después de la agresión que él y sus guardias cometieron contra el instructor Israel Morales en un torneo en Atizapán de Zaragoza.

