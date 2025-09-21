Con Claudia Sheinbaum y Mara Lezama, la Transformación Avanza en Quintana Roo

Durante la gira de rendición de cuentas que realizó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que el sur del país vive un crecimiento sin precedentes.

“Quintana Roo comparte las políticas y visiones de nuestra Presidenta. Como ella, comprendemos la lucha por la autonomía y la dignidad, la importancia de preservar nuestro entorno natural, y la certeza de que ningún logro humano se alcanza en soledad”, expresó Mara Lezama ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El evento “La Transformación Avanza” en Quintana Roo reunió a 27 mil personas en el Malecón Tajamar, y forma parte de la gira de trabajo que la Presidenta realiza por diferentes estados del país, para exponer los principales logros y retos de su administración en su primer año de gobierno.

Al darle la bienvenida a tierras quintanarroenses, la titular del Ejecutivo agradeció la inversión en infraestructura, en salud, programas sociales, apoyo en educación y ciencia, el apoyo para combatir el sargazo, impulso a los pueblos originarios, el fortalecimiento a los derechos de las mujeres y, en especial, a quienes han salido de la pobreza.

“Gracias por continuar con el gran proyecto del Tren Maya que significa desarrollo y oportunidades para nuestra entidad. Gracias por el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal; nuestro estado ha requerido desde hace tiempo otra alternativa de crecimiento, en especial en el sur; esto nos integra a ese gran proyecto que es el Plan México. Y gracias, sobre todo, por respaldar la construcción de un estado más pacífico y seguro” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

En su mensaje, Mara Lezama aseguró que en México y en Quintana Roo “hay rumbo” con la Presidenta Claudia Sheinbaum:

“Lo decimos fuerte y claro: ¡Hay rumbo, hay convicciones, hay mujer, hay Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, hay una gran presidenta de México! ¡Larga vida a Claudia Sheinbaum Pardo!”, expresó.

Durante la rendición de cuentas, la Presidenta de México dio a conocer que Quintana Roo es el estado 23 donde se da el informe y el 5 de octubre se hará en el Zócalo de la Ciudad de México .

Sheinbaum señaló que en 36 años de gobiernos neoliberales dejaron pobreza y desigualdad, y que en tan solo 6 años de gobierno transformador, 13.6 millones de mexicanos salieron de la pobreza; ahora somos el segundo país con menos desigualdad, solo después de Canadá.

Esto fue resultado de tres acciones: aumento al salario mínimo del 135 por ciento en términos reales; los programas del bienestar únicos en México al que se le destinan 850 mil millones de pesos, y la ejecución de obra pública estratégica. Todo con dinero que salió de quitárselo a la corrupción.

La Presidenta afirmó que en México gobierna su pueblo y afirmó que “somos el país más democrático del planeta”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de rendición de cuentas en Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

Durante el Informe, dio a conocer que este año iniciaron 3 programas del bienestar nuevos: Apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, la beca “Rita Cetina” y Salud Casa por Casa que se fortalece con Farmacias del Bienestar.

Por otra parte, dio a conocer que este año los pueblos indígenas y afromexicanos reciben un presupuesto directo para que decidan ellos mismos qué tipo de obra requiere su comunidad. En Quintana Roo 216 comunidades recibieron este presupuesto.

Al referirse a Quintana Roo, Sheinbaum afirmó que el Tren Maya se fortalece al hacerlo tren de carga; se trabaja en la conservación red de carreteras, se concluirá el puente Nichupté, se mejora la carretera a Isla Blanca, se construyen 48 mil 544 Viviendas del Bienestar, 250 mil familias se benefician con la reducción de deudas del Infonavit y del Fovisste, habrá un campus de la Universidad Rosario Castellanos, en Cancún, se concluye el hospital general de Chetumal, de Carrillo Puerto; se construye una unidad de medicina familiar del Issste en Playa del Carmen; se convierte en hospital la unidad de Chetumal, se impulsa el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar, se canceló el cuarto muelle de Cozumel y habrá un Centro Libre para Mujeres en cada Municipio de Quintana Roo.

“Quiero agradecerles este año en donde hemos caminado juntas y juntos. Un gobierno que es cercano a su gente, tiene el reconocimiento de su gente, si nunca nos alejamos. Y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo de Quintana Roo, que nunca me voy a alejar del pueblo de México” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



“Es nuestro origen y es nuestro destino. Y juntas y juntos sabemos que cualquier problema que enfrentemos si estamos juntos, no hay nada que nos detenga. Así es el pueblo de México. (...) Cuando se conoce su fuerza y su historia, no hay nada que detenga al pueblo de México. ¡Que viva Quintana Roo!”, añadió.

Acompañaron a la Presidenta de México la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina; del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; el coordinador general de programas del Bienestar, Carlos Torres Rosas, y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales de México, Leticia Ramírez Amaya.

Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama. ı Foto: Cortesía

