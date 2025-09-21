‘Nunca me voy a alejar del pueblo de Quintana Roo’: afirma Sheinbaum ante 27 mil personas

En Cancún, Quintana Roo, ante 27 mil personas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el acompañamiento de las y los quintanarroenses en este primer año de gobierno y reafirmó su compromiso de no alejarse del pueblo.

“Quiero agradecerles este año en donde hemos caminado juntas y juntos, un gobierno es cercano a su gente, tiene el reconocimiento de su gente si nunca nos alejamos y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo de Quintana Roo, es nuestro origen y es nuestro destino”, informó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

Detalló que a la fecha ha visitado Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y cerrará en todos los estados del país, en tanto que el 5 de octubre dará el informe final en el Zócalo de la Ciudad de México.

Detalló que en Quintana Roo, 370 mil 371 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar con inversión anual de 8 mil 993 millones de pesos. Detalló que:

105 mil 470 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

15 mil 661 la Pensión para Personas con Discapacidad

8 mil 488 con Jóvenes Construyendo el Futuro

5 mil 931 la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

60 mil 367 la beca Benito Juárez

29 mil 789 niñas y niños reciben una beca

29 mil 365 de Producción para el Bienestar

26 mil 930 con Fertilizantes Gratuitos

9 mil 180 con Sembrando Vida

45 mil 568 de Leche para el Bienestar

Mil 63 de Bienpesca

31 mil 800 la Pensión Mujeres Bienestar

Asimismo, 401 escuelas de educación básica y 59 preparatorias se intervinieron con La Escuela es Nuestra; 216 comunidades reciben recursos públicos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas (FAISPIAM), además de los derechohabientes de la beca “Rita Cetina” y Salud Casa por Casa.

En materia de obra pública destacó la construcción de la línea de carga del Tren Maya; la repavimentación de carreteras federales, la construcción del puente de Nichupté; el puente sobre la falla geológica de la México 307 Playa del Carmen y Puerto Morelos; la mejora de la carretera a Isla Blanca; la construcción de una nueva preparatoria en Benito Juárez con mil 80 nuevos espacios y otra en Playa del Carmen con 540 nuevos espacios; un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Cancún.

Para garantizar el acceso a la salud reportó la rehabilitación del Hospital General de Chetumal; la construcción del Hospital en Felipe Carrillo Puerto; una Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la sustitución de la clínica-hospital del ISSSTE en Chetumal; la rehabilitación integral del Hospital General N° 17 en Cancún; rehabilitación del Hospital del IMSS en Chetumal; y las Rutas de la Salud para suministrar medicamentos.

Con Vivienda para el Bienestar, anunció la construcción de 48 mil 458 viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la reducción de créditos impagables en beneficio de 250 mil familias; la creación de un nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal; la cancelación de un puerto para la llegada de ferris en Cozumel para proteger el medio ambiente; y la construcción de un centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de Quintana Roo.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, aseguró que en México y en Quintana Roo “hay rumbo” con la Presidenta Claudia Sheinbaum,

“Lo decimos fuerte y claro: ¡Hay rumbo, hay convicciones, hay mujer, hay Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, hay una gran presidenta de México! ¡Larga vida a Claudia Sheinbaum Pardo!”, expresó ante un abarrotado Malecón Tajamar.

