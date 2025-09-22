Alfredo Ramírez Bedolla destaca inversión por 40 mil mdp en infraestructura.

El mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, reportó una inversión de 40 mil millones de pesos en obras públicas, durante su cuarto año de gobierno, con lo que, afirmó, se rompe el mito de que Michoacán es un estado pobre.

“Demostramos que con honestidad se puede construir más y mejor. Hoy, hay obra pública como nunca. Estamos construyendo escuelas, campus universitarios, hospitales, carreteras, puentes elevados y parques”, dijo el gobernador.

Detalló que se trabaja en la rehabilitación y edificación de escuelas de educación básica y campus universitarios en los municipios de Morelia y Huetamo para ofrecer a niñas, niños y jóvenes mejores condiciones educativas.

Informó que con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se construyen hospitales del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila y en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen; además, se tiene proyectado un centro hospitalario en Villas del Pedregal, en Morelia, uno de los fraccionamientos más grandes de Latinoamérica.

En cuanto a la red carretera, notificó que se han rehabilitado más de mil 700 kilómetros para mejorar la conectividad, los tiempos de traslado e impulsar el desarrollo del estado, lo cual representa un avance del 45 por ciento de los 3 mil 500 kilómetros que la conforman la red estatal.

Agregó que también se construyen puentes elevados y distribuidores viales en Morelia y Uruapan para ofrecer traslados más rápidos y seguros en beneficio de la población y de los sectores productivos, con espacios para la recreación de miles de familias con áreas de skatepark, ciclovías, juegos infantiles y cruces seguros.

JVR