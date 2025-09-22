Mejora de calificación crediticia de HR Ratings refleja solidez financiera de Baja California: Marina del Pilar

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía.

La calificadora HR Ratings eleva la calificación crediticia de A- al Gobierno de Baja California que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y destaca la sólida capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones crediticias en tiempo y forma.

Al respecto, Marina del Pilar destacó que HR Ratings se suma a las evaluaciones de Moody’s y Fitch Ratings, que también elevaron la perspectiva crediticia del estado a estable al reconocer el plan financiero sexenal.

“Estamos muy contentos porque esto es reflejo del trabajo eficiente y honesto de esta administración, en donde los recursos se destinan a proyectos prioritarios y de impacto directo a las familias bajacalifornianas que confían en nuestro gobierno” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Por su parte el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, señaló que como reflejo de las políticas financieras implementadas desde el inicio de esta administración que permitieron superar la crisis de liquidez heredada y revertir el déficit de las finanzas estatales, la calificadora HR Ratings aumenta la calificación de BBB+ a A- otorgando al Gobierno una perspectiva estable.

“Hemos realizado una adecuada gestión de la deuda estatal, hemos sido efectivos en la recaudación de impuestos y hemos controlado de manera eficiente el gasto operativo”, señaló el funcionario.

Las tres agencias calificadoras internacionales elevan la capacidad crediticia de Baja California y destacan la solidez financiera y la capacidad que tiene la entidad para cumplir con las deudas, además de generar mayor confianza para los inversionistas, que permitirán mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en Baja California.

