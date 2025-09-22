Tere Jiménez inicia entrega de prótesis, andaderas, auxiliares auditivos en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio inicio a una serie de jornadas donde se entregarán más de 4 mil 400 apoyos de la Beneficencia Pública en todo el estado, como sillas de ruedas, prótesis, auxiliares auditivos, lentes, bastones, andaderas, muletas, entre muchas otras cosas que vendrán a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los beneficiarios.

La gobernadora informó que, con estas entregas, sumarán ya más de 18 mil apoyos entregados directamente a la ciudadanía a través del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), además de ambulancias y mastógrafos, lo que representa una inversión superior a los 240 millones de pesos.

“La salud de nuestra gente es lo más importante; por eso, trabajamos todos los días para que cuenten con hospitales y tecnología de primer nivel, porque la gente de Aguascalientes se merece lo mejor”, les dijo la gobernadora a las personas que asistieron al evento que se realizó en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, destacó que la labor del IBPEA se complementa con el Seguro Popular Aguascalientes, a través del cual se brinda atención médica gratuita y de calidad a todas las personas que no cuentan con seguridad social; “los invito a tramitar su Tarjeta Soluciones y a registrarse en este esquema de salud, donde van a recibir la mejor atención sin costo alguno”, subrayó.

Hoy se realizó la entrega de prótesis, aparatos auditivos, lentes y sillas de ruedas, de un total de 4,400 apoyos, a través del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, reafirmando nuestro compromiso con la salud, la inclusión y el bienestar de quienes más… pic.twitter.com/aY3I4D9KzT — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 22, 2025

De igual forma, José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, exhortó a la ciudadanía a que se acerque a esta institución y aprovechar todos los apoyos que ofrece de manera gratuita a quienes más lo necesitan; “tenemos sillas de ruedas convencionales y especiales, auxiliares auditivos, lentes, prótesis de rodilla y cadera, andaderas y muchas cosas más”.

Comentó que, a partir de hoy y hasta el último día del presente año, se realizarán entregas de apoyos en todo el estado, por lo que invitó a la población beneficiaria a mantenerse atenta para conocer el calendario.

El senador Antonio Martín del Campo reconoció la labor de la gobernadora Tere Jiménez en materia de salud; “es una gran impulsora de la gente; siempre ha trabajado por los que más lo necesitan y nunca ha dejado solas a las familias de Aguascalientes; ella trabaja transformando vidas”, destacó.

Por último, Oswaldo Mendoza Salce agradeció a nombre de los beneficiarios por los apoyos recibidos; “gracias, Tere Jiménez, por cambiar vidas; invito a todos a que se acerquen al Instituto de Beneficencia Pública para que vean que es real y que vale la pena; gracias a las autoridades por este gran esfuerzo que hacen por los más vulnerables”, apuntó.

En el evento, también estuvo presente el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR