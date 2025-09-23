Ni un paso atrás hasta que el cambio sea realidad: Delfina en 2.º informe

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que en los próximos cuatro años al frente de la entidad continuará con su labor para lograr un cambio verdadero en beneficio de todos los mexiquenses.

Al presentar el Segundo Informe de labores, en el Teatro Morelos, en Toluca, la mandataria dijo que desde el inicio de su administración prometió que ésta sería cercana a la gente, por lo que dejó “los escritorios y salió a territorio” para escuchar las necesidades de la población.

El Dato: El Gobierno del Estado de México ha hecho más de un millón 600 mil operativos que permitieron capturar a más de 36 mil personas y asegurar tres mil 600 armas.

“No voy a claudicar, no renunciaré, no daré un paso atrás. Seguiré luchando hasta que el cambio sea una realidad en cada hogar, en cada barrio y en cada municipio del Estado de México. Soy consciente del tamaño del compromiso, no les voy a fallar”, mencionó la funcionaria.

Además, ante más de 20 mil asistentes se comprometió a que los servidores públicos, iniciando por quienes integran su gabinete, así como los mandos medios, serán evaludos con el objetivo de hacer frente a la impunidad, mientras que aquellos que manejen los recursos públicos deberán aplicar exámenes de confianza para combatir la corrupción.

“Quien no esté a la altura del reto, para seguir sirviendo al pueblo del Estado de México, así como fue invitado a formar parte de mi gobierno, también será llamado a retirarse”, expresó Gómez Álvarez.

30 kilómetros, al menos, se rehabilitaron como parte de Caminemos Seguras

102 iniciativas ha presentado el Ejecutivo local al Congreso del Estado de México

En el evento, la maestra destacó la cercanía con la gente, pues dijo que con las audiencias ciudadanas se dio seguimiento a más de 39 mil demandas, mientras que con las caravanas itinerantes se benefició a más de 154 mil personas al gestionar cerca de 430 mil trámites.

También destacó el Plan Integral del Oriente del Estado de México, el cual se presentó el pasado 2 de julio en conjunto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y tiene como objetivo beneficiar a más de 10 millones de personas en 10 municipios del oriente de la entidad.

Con una inversión superior a 75 mil 776 millones de pesos, esta medida contempla 121 líneas de acción en infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud, implementadas de manera articulada entre los tres órdenes de Gobierno para revertir la desigualdad y garantizar oportunidades equitativas en una región históricamente rezagada.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, Gómez Álvarez subrayó los ingresos estatales alcanzaron los 354 mil 910 millones de pesos, lo que representa un alza de 22 mil 58 millones de pesos con respecto al año pasado.

“Estos ingresos reflejan la confianza de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, su compromiso nos hizo merecedores de alcanzar los primeros lugares a nivel nacional en la recaudación por actos de fiscalización en coordinación con el SAT, tengan la certeza de que cada peso aportado se destinará a cubrir las necesidades más apremiantes de la población como la salud, la educación y alimentación”, dijo.

También recordó que el pasado 19 de diciembre de 2024, el Poder Legislativo local aprobó de manera unánime el Presupuesto de Egresos 2025 por 388 mil 550 millones 619 mil 260 pesos, lo que representa un aumento de 2.8 por ciento, en comparación a lo avalado en 2024.

Gómez Álvarez añadió que el paquete fiscal no contempló aumentos de impuestos ni contrató nueva deuda pública, por lo cual protegió la economía familiar y el futuro financiero del estado.

Asimismo, entre las prioridades presupuestales destaca el incremento a los programas sociales, que alcanzó los 18 mil 691 millones de pesos y en materia de obra pública, se destinaron 17 mil 749 millones de pesos —275 millones más que en 2024— para ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura orientados a mejorar la calidad de vida de la población, atendiendo rezagos históricos en materia de movilidad.

En materia de seguridad, la gobernadora del Estado de México dijo que es el “reclamo más urgente de la ciudadanía mexiquense”, por ello se tiene como prioridad restablecer la paz.

En este punto, la funcionaria afirmó que, como resultado de las acciones de seguridad en los primeros dos años de mandato, en el primer semestre de 2025, el Estado de México registró una disminución en los 12 delitos de alto impacto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los ilícitos con mayor reducción, entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo del año anterior, están el homicidio doloso, con una baja de 30.1 por ciento; el robo de vehículo, con y sin violencia, 25.1, y la extorsión, 17.7. Esto, afirmó, se logró mediante operativos, como Enjambre y Liberación.

Gómez Álvarez agradeció el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México, que ers encabezado por Clara Brugada Molina, en favor de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre y que ha dejado 29 personas fallecidos.