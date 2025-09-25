Con cultura, música, tradición y reconocimiento deportivo, Culiacán conmemora su 494 aniversario de fundación.

El arte, la cultura y el deporte se unieron en una jornada especial para conmemorar el 494 aniversario de la fundación de Culiacán, con actividades que llenaron de vida distintos espacios públicos como la Plazuela Obregón y el Paseo del Ángel, donde se reunieron a cientos de familias en torno a la música, el baile y el orgullo por la ciudad.

Estas acciones forman parte del programa impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán, en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Cenart, con el propósito de fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y promover la convivencia a través de eventos culturales, artísticos y deportivos abiertos a toda la ciudadanía.

La conmemoración comenzó en el Barrio Mágico Paseo del Ángel, donde la Big Band de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ofreció un concierto al aire libre que conquistó al público con su energía, talento y carisma. Interpretaciones de reconocidos músicos como Glenn Miller y Henry Mancini acompañaron una velada que combinó arte, gastronomía y convivencia familiar.

Cada nota interpretada por la agrupación universitaria conectó con la audiencia, que disfrutó de un ambiente especial enmarcado por la atmósfera cultural del Paseo del Ángel, consolidado como un punto de encuentro para la vida artística de la capital sinaloense.

Como parte de esta extensa agenda cultural, la Plazuela Álvaro Obregón se convirtió en escenario de las tradicionales Tardes de Danzón, donde decenas de parejas llenaron el kiosco central con pasos elegantes y coreografías improvisadas.

El ritmo estuvo a cargo de la Banda Orquesta Musical Nativos, que acompañó a los asistentes en una tarde llena de alegría, tradición y convivencia, fortaleciendo la identidad cultural de Culiacán y fomentando la participación ciudadana en espacios públicos.

La jornada concluyó con un emotivo reconocimiento al exligamayorista Víctor Aurelio Álvarez Ramírez, quien fue entronizado al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Culiacán 2025, convirtiéndose en el miembro número 87 en la categoría Deportista Profesional.

Durante la ceremonia, celebrada en el Modular Inés Arredondo (MIA), autoridades, familiares y figuras del deporte reconocieron su trayectoria con los Dodgers de Los Ángeles y el beisbol mexicano, cuyo legado, ha destacado en el impacto de su carrera como inspiración para las nuevas generaciones. El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, institución que promueve el reconocimiento a quienes han dejado huella en el deporte local.

“Este reconocimiento no es solo mío, sino de mi familia, compañeros y entrenadores que me acompañaron en el camino. Me siento orgulloso de ser parte de la historia deportiva de mi tierra”, expresó Álvarez, quien con este logro consolida su lugar entre los grandes exponentes del deporte culiacanense.

Los eventos culturales y deportivos continuarán durante esta semana; hasta el 29 de septiembre, día del 494 aniversario de la fundación de Culiacán.

JVR