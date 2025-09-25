Policía de Ecatepec y Marina detienen a 4 del Grupo Guerreros, vinculados con USON

Como resultado de las acciones que realiza la policía de Ecatepec y personal de Fuerza de Tarea Marina, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fueron detenidos cuatro sujetos integrantes del Grupo Guerreros, vinculados con USON, y quienes fueron acusados de exigir 50 mil pesos a una mujer en la colonia Lázaro Cárdenas, y presentados ante el ministerio público por este ilícito, que ha tenido una reducción del 17 por ciento en el municipio.

Los hechos ocurrieron en la avenida Emiliano Zapata, cuando elementos del sector 25 realizaban recorridos de prevención del delito y recibieron una denuncia de una femenina sobre la presencia de sujetos afuera de su domicilio quienes le exigían 50 mil pesos, o los documentos de propiedad de su auto o casa, y que si no los entregaba pagaría las consecuencias.

En una reacción inmediata, los uniformados confirmaron la presencia de estos sujetos quienes fueron señalados por la mujer de haberla intimidado y amenazado que de no entregar la cantidad solicitada iban a “levantarla” a ella o a su familia.

Por estos hechos fueron detenidos Now Ramses “N” de 22 años, Jorge Denis “N” de 28 años, Edwin Donovan “N” de 21 años y Kevin “N”, de 22 años, quienes viajaban a bordo de un auto Atos rojo, que portaba calcomanías de Grupo Guerreros y vinculados a la USON.

JVR