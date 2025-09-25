Mara Lezama reconoce a CSP por impulsar leyes que tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, extorsión…

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por impulsa leyes generales que tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, tratos crueles e incluso delitos electorales

“Reconocemos el trabajo y la propuesta de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, como parte de la estrategia nacional de seguridad, impulsa leyes generales que tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, tratos crueles e incluso delitos electorales”, escribió la Gobernadora en su cuenta de redes.

“Felicitamos a las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo por aprobar por unanimidad la reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión”.

Este avance, afirmó Mara Lezama, fortalece el marco legal para combatir con mayor eficacia un delito que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de las familias quintanarroenses y de todo el país.

“¡Enhorabuena por este logro legislativo que impulsa un México en paz, más justo y seguro!”.

