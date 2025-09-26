Asesinan a hombre frente al Cereso de Acapulco; investigan si era elemento de la GN

La violencia en Acapulco sumó un nuevo episodio este jueves, cuando un hombre fue asesinado a balazos en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de ese puerto.

El ataque ocurrió en la colonia Huertas de Santa Elena, a escasos metros de las instalaciones penitenciarias, lo que generó una fuerte movilización policiaca y militar en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública local, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó tendida en la vía pública. Testigos señalaron que el ataque fue directo y que los agresores se dieron a la fuga sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

La identidad del hombre asesinado no ha sido confirmada oficialmente. Versiones extraoficiales difundidas en medios locales apuntan a que podría tratarse de un elemento de la Guardia Nacional, aunque hasta el cierre de esta edición la corporación no había emitido un comunicado al respecto.

El hecho generó confusión debido a la cercanía tanto del Cereso como de un cuartel de la Guardia Nacional en colonias aledañas. Esto ha llevado a versiones encontradas sobre si la víctima era un civil o un agente en funciones.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal acordonaron el área mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaban el levantamiento del cuerpo y de los indicios balísticos. Se reporta que en la escena fueron hallados varios casquillos percutidos de arma de fuego de alto calibre.

Habitantes de la zona manifestaron temor tras el ataque, pues no es la primera vez que hechos violentos ocurren cerca de instalaciones de seguridad. Apenas semanas atrás, otro ataque armado había sido registrado frente a un cuartel de la Guardia Nacional en Ciudad Renacimiento, también en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos. En tanto, organizaciones ciudadanas reclamaron mayor seguridad en la ciudad, donde los ataques armados han aumentado en los últimos meses.

El ataque frente al Cereso refleja la gravedad de la crisis de violencia que enfrenta Acapulco y la vulnerabilidad de sus instituciones de seguridad.

MSL