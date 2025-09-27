ARTF colabora en investigación tras choque de tren y transporte público en Guanajuato

El accidente ocurrió en Comonfort, donde un tren de carga impactó contra una unidad de transporte público.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) señaló que colabora con las autoridades en las investigaciones por el accidente ocurrido la mañana de este 27 de septiembre de 2025 en Comonfort, Guanajuato, donde un tren de carga de la empresa Kansas City Southern México (KCSM) impactó contra una unidad de transporte público.

El hecho se registró alrededor de las 7:45 horas, en el cruce con la calle Nopalera, y de acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó personas fallecidas y varios lesionados.

Al lugar acudieron servicios de emergencia que trasladaron a los heridos a un hospital cercano para su atención médica; señaló un comunicado de ARTF.

Asimismo la agencia expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que, en el marco de sus atribuciones, apoyará en todo lo necesario a las autoridades locales y federales para el esclarecimiento del accidente y la atención oportuna a los afectados.

El accidente ha generado consternación en la comunidad, que exige medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y de quienes diariamente cruzan las vías férreas.

Guanajuato, zona de riesgo ferroviario

El estado de Guanajuato acumula un historial preocupante: entre enero y septiembre de 2025 se han registrado al menos 23 accidentes ferroviarios, que dejaron 10 personas fallecidas y múltiples heridos, de acuerdo con reportes de medios locales.

El percance de este sábado se suma a esta estadística y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar medidas de prevención en los cruces con vías férreas.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, lamentó lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de las víctimas. Además, instruyó a las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud a coordinar esfuerzos con el municipio para garantizar la atención hospitalaria a los lesionados y brindar acompañamiento a sus familias.

Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas.



A las familias de las víctimas les expreso todo mi respaldo y solidaridad. Estaremos con ustedes en este difícil… — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 27, 2025

Un cruce de alto riesgo

Habitantes de Comonfort han señalado que el cruce de la calle Nopalera representa un punto de riesgo constante, debido a la alta afluencia de transporte público y la falta de infraestructura vial que regule el tránsito en horas pico.

Vecinos de la zona indicaron que en diversas ocasiones se han solicitado barreras automáticas o semáforos ferroviarios para prevenir accidentes.

MSL