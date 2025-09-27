Chocan tren y camión de pasajeros en Guanajuato; hay al menos 5 muertos

Tren y camión chocaron en La Nopalera, en Comonfort, Guanajuato; hay al menos cinco muertos.

Un fatal accidente en Guanajuato, donde estuvieron involucrados un camión de pasajeros y un tren, dejó un saldo de al menos cinco personas muertas y varias heridas, cuya cifra superaría la decena, según los primeros reportes.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió la mañana de este sábado, en Comonfort, Guanajuato, particularmente en la región de La Nopalera, cuando el tren y el camión de pasajeros cruzaron sus caminos se impactaron.

Cinco personas pierden la vida en choque entre camión de pasajeros y tren en Comonforthttps://t.co/p0icyUcAF0 pic.twitter.com/soEbYw5nxb — Puntocero.news (@PuntoceroNews) September 27, 2025

Por estos hechos, se reportan de forma preliminar cinco personas muertas, aunque algunas fuentes estiman hasta siete fallecidos. Asimismo, hay un número indeterminado de heridos, si bien algunos medios estiman que son al menos 15 personas lesionadas.

La Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato tomó conocimiento de los hechos, e informó que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales para que recibieran la atención médica pertinente. Estas cuatro lesionadas, todas mujeres, son personas de entre 20 y 24 años de edad.

🚨 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE COMONFORT🚨 COMUNICADO OFICIAL La Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort... Publicado por Dirección Municipal de Protección Civil Comonfort Guanajuato en Sábado, 27 de septiembre de 2025

Esta dependencia pidió a los familiares de las personas heridas trasladarse a los centros hospitalarios correspondientes. Asimismo, reiteró a la ciudadanía que están abiertos los canales de comunicación para cualquier emergencia, a través del número 911.

En el mismo sentido se expresó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quien lamentó los hechos e informó que pidió la atención de las secretarías de Gobierno, de Seguridad y Paz y de Salud para atender a las víctimas de este accidente.

Tren y camión de pasajeros impactaron en La Nopalera, en Comonfort, Guanajuato. ı Foto: Redes sociales (vía Quadratin)

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas”, escribió en X García Muñoz Ledo.

“A las familias de las víctimas les expreso todo mi respaldo y solidaridad. Estaremos con ustedes en este difícil momento”, abundó la gobernadora estatal.

Lamento profundamente el accidente ocurrido esta mañana en Comonfort, en el que lamentablemente perdieron la vida cinco personas y otras más resultaron heridas.



A las familias de las víctimas les expreso todo mi respaldo y solidaridad. Estaremos con ustedes en este difícil… — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 27, 2025

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente. En fotografías compartidas en medios digitales, se mira al camión atravesado en las vías del tren, impactado por la mitad, por lo que se presume que fue el camión el que desvió su trayectoria, lo cual provocó el accidente.

De acuerdo con reportes de medios locales, habría sido el conductor del autobús de pasajeros quien provocó el siniestro, al manejar imprudencialmente su unidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am