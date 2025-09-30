En Querétaro nos mueve tener un presente tranquilo y un futuro mejor: Mauricio Kuri.

Los cuatro años del actual gobierno estatal nos han guiado la convicción de cambiar realidades para mejorar la vida de las familias, aseguró el gobernador, Mauricio Kuri González, a través de un video difundido en sus redes sociales, y en donde reiteró que su administración se mueve en aras de trabajar para la construcción de un futuro mejor.

Durante su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo del estado ponderó los logros y retos del primer cuatrienio de su gestión, cuyos resultados, dijo, son consecuencia de que aquí nos mueve la familia, de que las y los niños puedan estudiar, que los adultos mayores tengan una vejez digna, que las mujeres estén apoyadas, así como que las y los jóvenes tengan más oportunidades.

“Aquí nos mueve que todos tengamos un presente tranquilo y un futuro mejor. Nos quedan dos años por delante y seguiremos trabajando bajo un modelo de bien común para que, al mirar atrás, podamos decir con total certeza que aquí hay un antes y un después, y que aquí, ¡hoy estamos mejor!”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS: El primero desde 2019 Inicia el cierre del gobierno de Estados Unidos tras falta de acuerdo presupuestario

Mauricio Kuri recordó que este informe consistió en un ejercicio distinto, pues se buscó llegar a los hogares, recorrer calles, tocar puertas y platicar de frente con la gente, de quienes, aseguró, se lleva muestras de cariño, así como expresiones de preocupación e inconformidad.

Dentro de este marco, señaló que no busca la unanimidad, sino la expansión del bien común. Reconoció que en Querétaro pasan cosas, y que las cosas malas que pasan casi nunca se repiten, mientras hay muchas cosas buenas, de las que hay que sentirse orgullosos, y que explican por qué miles de familias llegan cada año a vivir a la entidad.

“¿Saben qué? muchos estados buscan ser como Querétaro, porque aquí gozamos de tranquilidad, prosperidad y calidad de vida. Pero esto no es un logro solo del gobierno, sino también de todos ustedes. Porque no nos olvidemos que juntos avanzamos más y que, aunque tengamos diferencias, reconocerlas nos hace ser mejores”, destacó.

En materia de movilidad, mencionó que su administración entró de frente al reto, con un antes y un después en el transporte público después de cuatro años de trabajo, donde un aumento en la cantidad de autobuses circulando por las calles, mismos que fueron modernizados.

“Hoy contamos con nuevas rutas; nuevas formas de pago, como los bonos; una tarifa preferencial única en el país de solo dos pesos por viaje, con transbordos gratuitos. Ahora llegamos más lejos, ¡ya estamos hasta en la Sierra!”, indicó.

¡Gracias por su compañía y diálogo en mi cuarto informe de gobierno!



Me encontré con ustedes en calles y hogares, en empresas y en el espacio público, para hablarnos de frente y decirnos lo que hemos logrado.



Agradezco a quienes nos felicitaron y también a quienes nos… pic.twitter.com/iAuNS4Kujb — Mauricio Kuri (@makugo) September 30, 2025

Kuri González enlistó que dentro de las acciones para mejorar la infraestructura pública se construyó un carril exclusivo en Paseo 5 de Febrero para las personas que usan el transporte público, quienes ahorran más de 40 minutos en los traslados.

“Ese era uno de los grandes objetivos de esta obra, ¡y se logró! Hoy, quienes usan el transporte público viven la diferencia, tienen más tiempo para sus familias, y para nosotros no hay nada más valioso que eso”, compartió.

Al referirse a la seguridad, subrayó que se ha realizado una inversión como nunca, pues se trata de uno de los retos más grandes, para fortalecer la dignidad al personal que forma parte de la policía, con espacios modernos y equipados como el Rhino. De igual manera recordó que durante la actual administración hay 600 nuevos elementos que pasaron por los más duros exámenes y que los superaron, lo que garantiza la calidad profesional de las mujeres y hombres que nos cuidan.

También resaltó que en Querétaro hay talento calificado de sobra, y aseguró que grandes empresas como Amazon, Microsoft y Google han elegido depositar su confianza en la entidad, lo que habla bien de nuestro estado y de que aquí ¡sí hay futuro!

Puso como ejemplo el apoyo que se da, como en ningún otro estado a las y los emprendedores, a los negocios familiares, a los productores del campo. Esto, dijo, explica por qué la entidad es líder nacional en el mejor programa social que hay, la generación de empleo formal bien pagado.

“Hoy vemos un Querétaro distinto. Uno con más y mejores oportunidades. Las empresas apuestan por nuestro estado no por sus gobiernos, sino por las condiciones que les ofrecemos, como la certidumbre jurídica y la seguridad. Pero, sobre todo, por el talento de las y los queretanos, que cultivamos con la mejor educación y salud”, puntualizó.

Reafirmó la convicción de promover un piso parejo y que las oportunidades se repartan, por lo que se han realizado obras de gran magnitud e impacto, como acciones de drenaje y agua potable para comunidades, barrios y colonias de la sierra, el semidesierto y la zona metropolitana, que han cambiado radicalmente la forma de vivir de muchas familias.

También, dijo, la apuesta ha incluido la mejora de lugares de recreación, como parques y espacios deportivos como el Centro de Alto Rendimiento en el Querétaro 2000, además de la rehabilitación de escuelas, para que nadie se quede sin estudiar, acciones que han beneficiado a más de mil 500 colonias.

Como impulso adicional al ingreso generado por el empleo, el Gobernador mencionó que tras cuatro años de gestión estatal, hoy la entidad tiene más y mejores programas sociales, que llegan a quienes los necesitan y se complementan con los que ya existían.

Durante su mensaje, puso como ejemplo el programa “Contigo y tu Bebé”, para que nadie tenga que sufrir el miedo de no poder mantener a su hijo en sus primeros mil días de vida, además de la ampliación de la “Tarjeta Contigo”, que ahora no solo apoya a mujeres, sino también a jóvenes, adultos mayores, padres de familia y todo aquel que necesite de un empujón.

“Crecimos su cantidad y frecuencia para darles más certidumbre: ahora son mil pesos mensuales que, para muchos, pueden hacer la diferencia. Y vamos a llegar a más de 200 mil beneficiarios, porque el gobierno está para echarnos la mano en situaciones difíciles y ayudarnos para salir adelante”, concluyó.

JVR