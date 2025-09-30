Yucatán será sede del primer Foro de Ciberseguridad 2025

Yucatán se coloca a la vanguardia en materia de seguridad digital con el Primer Foro de Ciberseguridad 2025, que reunirá a empresas como Google, Intel y Check Point, así como a universidades locales, en talleres, conferencias y competencias orientadas a fortalecer el talento humano y la soberanía digital.

“El objetivo de este foro es muy claro: convertir a Yucatán en el estado más ciberseguro. Hoy somos reconocidos como el estado más seguro del país y tenemos niveles de seguridad comparables con países como Canadá. Sin embargo, sabemos que los delitos no conocen fronteras: los ciberdelincuentes atacan desde otras latitudes y estas amenazas no distinguen geografías”, afirmó la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Sechti) de Yucatán, Geovanna Campos Vázquez.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la Casa Yucatán en Ciudad de México para presentar el Foro, la funcionaria añadió: “Hay un reto enorme para preservar la seguridad de nuestro estado también en el ámbito digital, y para lograrlo contamos con factores muy favorables”.

“La visión de nuestro gobernador, Joaquín Díaz Mena, es que Yucatán se desarrolle sin perder la paz y seguridad que hoy lo caracterizan. Para conseguirlo, debemos enfrentar la ciberdelincuencia mediante políticas públicas integrales que incluyan la formación de talento, la atracción de inversiones en materia de ciberseguridad y el fortalecimiento de alianzas con empresas globales, instituciones académicas y organismos nacionales”, explicó.

Presentan Foro Yucarán Ciberseguridad 2025. ı Foto: Cortesía

El foro, que será gratuito, se realizará el 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su liderazgo en seguridad y avanza hacia la modernización, la defensa frente a amenazas virtuales y la formación de talento especializado en tecnologías de la información.

El evento reunirá a más de mil asistentes diarios para dialogar sobre los retos y oportunidades de la seguridad digital en México y el mundo.

La agenda incluye conferencias magistrales, mesas panel, talleres prácticos y la competencia estudiantil Capture the Flag, además de una zona de exhibición tecnológica con innovaciones en inteligencia artificial, ciberinteligencia y seguridad en la nube.

Entre los ponentes destacan Gilberto Vicente Reyes (Google), Carlos Andrés Rebellón (Intel) y Sofía Pérez Gasque (Amiti), quienes compartirán su visión sobre amenazas digitales y el desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

Por su parte, Diego Flores Jiménez, titular del Sector de Industria Electrónica y Digital en la Secretaría de Economía, dijo que una de las vocaciones más importantes para las industrias del futuro se encuentra en Yucatán, lo que lo posiciona dentro de las cadenas de valor de las tecnologías emergentes.

“Es nuestra tarea, en conjunto con el gobierno del estado, acercar a la entidad a la industria tecnológica global e incorporar la ciberseguridad en la formación de talento y en las cadenas productivas de alto valor agregado”, detalló.

Al centro, la titular de a Sechti de Yucatán, Geovanna Campos Vázquez. ı Foto: Cortesía

Empresas como Google, Google Cloud Platform, Intel, Check Point, Proofpoint, CrowdStrike, Fortinet, Amiti, Mayia Edgenet, GRCQC, IBM, Fumec, RAM, Tecnología y Servicios de Seguridad Cibernética, CIU, Digi Américas, Brujería Tech, Grupo Eclipse, Huawei, Wazuh, Amcid, Unipol, Código Verde, MXTI, HSBC y Purple Hat Coders, entre otras, presentarán soluciones de vanguardia para fortalecer la resiliencia digital de gobiernos, empresas y personas.

El sector académico tendrá un papel esencial, con la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el Instituto Tecnológico de Mérida y la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), que impulsarán la formación de talento humano especializado en ciberseguridad. Además, trabajarán en la propuesta de una Agenda Estatal de Ciberseguridad y en la promoción de una cultura de prevención en todos los sectores sociales y económicos.

Se abordarán temáticas clave como seguridad para organizaciones, normatividad digital, formación de talento, innovación tecnológica y aplicaciones en salud, educación, banca y pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, Miguel Hernández, Country Manager de Check Point, aseguró que el Foro “es un espacio que refleja la importancia de generar diálogo y colaboración en torno a la seguridad digital. Estos encuentros son vitales para el sector privado y la industria tecnológica, porque permiten compartir experiencias, identificar áreas comunes y construir soluciones conjuntas frente a un entorno cada vez más complejo”.

Foro sobre ciberseguridad se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. ı Foto: Cortesía

En su intervención, el director de Asuntos Gubernamentales de Intel, Carlos Andrés Rebellón Villán, dijo que para ser un estado realmente seguro se requiere más que infraestructura o software.

“Se necesita inteligencia artificial y educación. Agradezco profundamente a quienes impulsan la innovación tecnológica y la seguridad digital en México y el mundo”, expuso.

“Este Foro representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado de Yucatán y la Secretaría de Ciencia, con el propósito de impulsar una agenda común en materia de ciberseguridad. Reunirá a representantes de la academia, el gobierno, la industria y la sociedad civil en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias para fortalecer la estrategia de ciberseguridad en México y América Latina”, agregó el director general de Asuntos Internacionales, Emmanuel Cortez González.

El Foro Yucatán Ciberseguridad 2025 será un espacio de capacitación y vinculación estratégica que apuesta por la soberanía digital de la entidad y del país. Demuestra que Yucatán cuenta con el talento, la infraestructura y la capacidad institucional para liderar los grandes debates de ciberseguridad en el siglo XXI. Para conocer más acerca del foro, se puede consultar el sitio web: https://ciencia.yucatan.gob.mx/yucatanciberseguridad/.

