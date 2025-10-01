Américo Villarreal: Los compromisos se están cumpliendo en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un mensaje por su Tercer Informe al frente de la administración estatal, y con ello los ciudadanos conozcan el balance de los avances, desafíos y proyectos que se han impulsado durante el último año en la entidad.

Dicho mensaje se realizó en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria.

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que a mitad del camino los compromisos se están cumpliendo, esto en relación a la importante cartera de proyectos estratégicos en ejecución, tanto en inversión pública como privada para Tamaulipas.

Américo Villarreal Anaya aseguró que se trabaja en el fortalecimiento de las vocaciones productivas de cada una de las regiones.

“Se afianza nuestro liderazgo como la frontera logística y comercial más importante de México, y ahora somos la frontera marítima y terrestre más dinámica del país”, dijo, al tiempo que destacó que Tamaulipas ocupa actualmente el primer lugar nacional en comercio carretero y ferroviario, y el tercero en comercio marítimo.

“Lo que se exporta desde nuestra frontera ha alcanzado su valor más alto en 17 años”, subrayó Américo Villarreal Anaya.

Al evento acudieron representantes de sectores productivos de la entidad, legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y de la federación, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

“Hemos logrado que la transformación avance en Tamaulipas (…) Terminó el distanciamiento entre el pueblo y el gobierno”, señaló Américo Villarreal Anaya.

En Tamaulipas, sostuvo Américo Villarreal Anaya,se ha reducido la brecha entre pueblo y gobierno, devolviendo las instituciones a la ciudadanía y avanzando en la construcción de un nuevo pacto social.

"Por mi parte, a la mitad del camino, refrendo que mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites y que todas las horas de mis días todos los días de mi tiempo, estarán dedicados a su servicio y a engrandecerlo": @Dr_AVillarreal en su mensaje de #3AñosDeMemoriasDeUnaTransformación pic.twitter.com/y7xDbGlZvO — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) October 1, 2025

