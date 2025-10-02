Quitan al crimen 565 máquinas tragamonedas

La vocera de la SSP de Sinaloa, Verona Hernández, ayer, al dar un informe de acciones de seguridad.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, dijo que por los operativos Interinstitucionales realizados en Sinaloa, del 22 al 28 de septiembre, fueron incautadas 565 maquinitas tragamonedas.

El pasado martes medios locales informaron que tan sólo en el municipio de San Ignacio fueron aseguradas 48 maquinitas tragamonedas, un vehículo, en cuyo interior se encontraron cuatro armas de fuego, 18 cargadores abastecidos y cartuchos útiles de diversos calibres.

El Tip: La Dirección General de Juegos y Sorteos estimó que en 2020 las máquinas tragamonedas generaron cerca de 600 millones de pesos semanales en todo el país.

De acuerdo con las autoridades la mayoría de las maquinitas tragamonedas son instaladas a las afueras de los comercios y se han convertido en minicasinos clandestinos donde también se vende droga. Además, estas maquinitas conocidas como “jugadas”, en Sinaloa han dejado varios muertos y personas heridas.

Ayer, en conferencia, la funcionaria detalló que la última semana se detuvo a 34 personas por diferentes delitos, además , 72 vehículos con reporte de robo se recuperaron y aseguraron 76 vehículos y motos usadas en crímenes.

En el municipio de Culiacán se recuperaron tres vehículos con reporte de robo y se aseguró una motocicleta con alteraciones en su número de serie.

34 personas fueron detenidas por distintos delitos en Sinaloa en una semana

En conjunto con elementos del Ejército se detuvo a una persona que cometió un robo a comercio; en otra acción, se detuvo a un hombre y a una mujer en posesión de un paquete que contenía presunta cocaína, 14 paquetes de marihuana y dos con metanfetamina.

Además, se incautaron 95 armas de fuego y más de 26 mil 400 cartuchos de diferentes calibres, así como 28 artefactos explosivos improvisados.