Crecen homicidios y otros 3 delitos en Nayarit de Navarro

Policías de Nayarit durante un operativo de seguridad, en septiembre.

Las carpetas de investigación por los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y secuestro aumentaron este año en Nayarit, estado administrado por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2025, las indagatorias por homicidios registraron un alza de 25 por ciento al pasar de 81 a 102 en los periodos analizados.

En los primeros ocho meses de 2025 ya se alcanzó 72 por ciento del total de asesinatos de todo 2024, cuando la cifra total fue 144 homicidios. Actualmente, este ilícito mantiene una tendencia al alza.

El Dato: De acuerdo con el Inegi, al menos 25.4 por ciento de la población de Nayarit considera que el séptimo problema más importante en la entidad es el narcotráfico.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 29 de enero, cuando sujetos armados acudieron a la vivienda de la exreina de belleza, Isabel Castañeda, en Huajicori, y la asesinaron. El crimen ocurrió frente a los hijos de la joven.

Esto provocó que el presidente de Huajicori, Sergio Rangel Cervantes, cancelara las fiestas para la Virgen de la Candelaria. Además, lamentó lo ocurrido y confió en que llegaría la paz.

“Me duele lo que está pasando en Huajicori, yo sé que Dios y la Virgen nos van a ayudar a salir adelante. Siento mucho lo que ha acontecido”, expresó.

1.1 mil millones de pesos fue el costo a causa de los delitos en Nayarit en 2024

51.3 por ciento de los nayaritas considera la inseguridad como el principal problema

Los datos del SESNSP, muestran, además, que el narcomenudeo es otra conducta criminal que afecta a la ciudadanía y la cual, durante la administración de Navarro Quintero registra un incremento de 14 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 354 a 406.

En los últimos tiempos la entidad ha sido azotada por la violencia generada por la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ante dicha situación, las autoridades estatales, en conjunto con las Fuerzas Armadas, han llevado a cabo distintos trabajos en materia de seguridad para afrontar estos hechos.

En lo que respecta a las indagatorias por el delito de extorsión, éstas registraron un alza respecto al mismo lapso de 2024, al pasar de 12 a 17 casos.

Recientemente, el Senado aprobó una reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso a emitir una ley general en materia de extorsión, para combatir de manera integral ese delito.

Durante la aprobación, los senadores señalaron que este crimen es el que más lacera a la sociedad y deja ganancias millonarias al crimen organizado, además que con la reforma se permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.

Tras la aprobación, el proyecto se remitió a las legislaturas locales para su estudio y aprobación. Hasta el momento 21 estados del país han aprobado la reforma constitucional, entre ellos el Congreso de Nayarit, que lo hizo el 24 de septiembre.

En mayo pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Manases Langarica Verdín, reconoció que hay un aumento de casos de extorsión, sobre todo con el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) usada en llamadas telefónicas.

El titular de Seguridad destacó que los criminales usan IA para clonar voces humanas, lo que complica la identificación de estas amenazas y aumenta su efectividad. Aunque también hay casos en los que los criminales fingen ser servidores.

El pasado 26 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit alertó por una nueva modalidad de este delito mediante llamada telefónica, pues los criminales se comunican con los negocios y afirman que son parte del personal de la Secretaría de Salud.

“Piden revisar el negocio y, posteriormente, exigen un depósito bancario. Amenazan con que, de no realizarlo, pasarán a cerrar el establecimiento”, indicó la dependencia local.

En lo que se refiere al secuestro, las autoridades de Nayarit registraron dos investigaciones entre enero y agosto de 2024 y en el mismo periodo del año en curso suma tres.