Cae en Mérida ‘El fresa’, líder del Cártel del Pacífico y generador de violencia en Chiapas

"El Fresa" fue detenido en Mérida, capital del estado de Yucatán.

Autoridades estatales y federales detuvieron en el estado de Yucatán a Enrique “N”, alias “El Fresa”, presunto líder del Cártel del Pacífico considerado generador de violencia y objetivo prioritario en Chiapas.

“El Fresa”, identificado como un ganadero originario de Chiapas, fue detenido el 3 de octubre en Mérida por su probable responsabilidad en el secuestro de una persona identificada con las iniciales R.C.L., ocurrido en octubre de 2023.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, Enrique “N”, acompañado por varios hombres fuertemente armados, habría privado de la libertad a la víctima en su rancho, donde lo golpearon para luego trasladarlo, a bordo de una camioneta, a una ubicación desconocida.

TE RECOMENDAMOS: Edomex Detienen en Chalco a presunto implicado en asesinato de jefe de sector de la SSC

Horas más tarde, los agresores se comunicaron con la esposa del secuestrado para exigir cinco millones de pesos como rescate. Hasta el momento, se desconoce si se realizó el pago o el destino de la víctima.

Autoridades de Yucatán precisaron que “El Fresa” es uno de los principales generadores de violencia al norte de Chiapas, donde es requerido. Tras ser detenido, será presentado ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pichucalco.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de las fiscalías de Yucatán y Chiapas, y de la Secretaría de Seguridad estatal.

CAPTURADO EN YUCATÁN GENERADOR DE VIOLENCIA EN CHIAPAS; SE LE CONSIDERA OBJETIVO PRIORITARIO En un operativo conjunto... Publicado por SSP Yucatán en Viernes, 3 de octubre de 2025

Cártel de Sinaloa opera en 31 entidades de la República: DEA

De acuerdo con un informe publicado mayo por la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, mantiene presencia en 31 entidades del país, excepto en Jalisco, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su reporte “Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025”, la agencia estadounidense detalló que el Cártel de Sinaloa tiene presencia importante en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Aguascalientes.

Aunque con menor actividad, también opera en los territorios de Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Colima, Guerrero y Puebla.

Cártel de Sinaloa opera en 31 entidades del país, según la DEA. ı Foto: DEA

Con información de Sergio Ramírez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr